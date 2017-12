Tipy nadnes

Je tu najexotickejší festival, Folklore to jazz, Súzvuk imaginácie.

9. apr 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, jem, kul

Je tu najexotickejší festival

Oddnes patrí Bratislava migrantom, utečencom a oslavám multi-kulti

Festival 10. – 16. apríl

Kedysi sa mu hovorilo Týždeň nových menšín, no od roku 2011 prijal festival, ktorého cieľom je spájať ľudí z rozmanitých kultúr, za svoje krásne slovíčko [fjúžn]. Znamená to výslovnosť anglického výrazu, ktorým sa označuje napríklad spájanie hudobných štýlov alebo pridávanie ázijských ingrediencií do európskych jedál.

Fakt je, že celkom výstižne to pasuje na tento „najexotickejší festival na Slovensku“. Organizuje ho Nadácia Milana Šimečku a tento rok sa koná už deviaty raz. Zvyšuje povedomie o nových menšinách u nás, ukazuje život cudzincov a hovorí o témach migrácie a multikulturalizmu. Témou aktuálneho ročníka budú Susedstvá.

„Nik z nás nedokáže žiť v izolovanej bubline. A čím lepšie vychádzame so susedmi, tým je náš život kvalitnejší. Nie, Bratislava asi nikdy nebude farebná ako New York, avšak aj sem prichádza čoraz viac cudzincov zo všetkých končín zemegule. Poznáme ich, však?“ vysvetľuje tému festivalu Laco Oravec.

Oddnes sa teda na rôznych bratislavských adresách začne skvelý program. Podrobnosti nájdete na stránke fjuzn.sk, a preto spomenieme iba zopár z účinkujúcich. Z Prahy dorazia Teatr Novogo Fronta a WWW, z Poľska príde hudobný objav Ifi Ude, speváčka Sena Dagadu pôvodom z Ghany, Dub Pistols (na snímke) z Veľkej Británie. Pripravuje sa i charitatívny večer Ukrajinci Ukrajine, Literárny klub navštívi Zvonko Lakčevič na Kreatívne ráno bude viesť Jessica Serran. Na všetky koncerty, debaty, čítačky a filmy sa dá kúpiť aj permanentka za 12 eur.

Folklore to jazz

Koncert / Bratislava Slovenský rozhlas 19.00

Hviezdna poľská speváčka Anna Maria Jopek, Peter Lipa, americký kontrabasista Essiet Okon Essiet, klavirista Benito Gonzalez z Venezuely a mladý slovenský bubeník Dávid Hodek. To je nezvyčajné zoskupenie muzikantov, ktoré dal dokopy saxofonista Radovan Tariška pre svoj projekt Folklore to jazz.

Spojenie týchto žánrov nie je ničím novým, v tomto prípade ide o „kompozície, ktoré vychádzajú zo slovenských ľudových piesní, no sú aranžérsky posunuté nevšednými smermi, opierajúc sa nielen o americký džez, ale napríklad aj o živé latino“. Ako to spolu funguje, sa môžete presvedčiť dnes večer v koncertnej sále Slovenského rozhlasu.

Súzvuk imaginácie

Výstava / Bratislava galéria Nedbalka

Hovoria o nespútanosti, o svete merateľnom a nezmerateľnom, o očarení možnosťou, ktorej niet, a o plynutí času, píše o dielach Michala Jakabčica a Viery Žilinčanovej kurátor Ľubomír Podušel.

Oddnes je v bratislavskej galérii Nedbalka otvorená výstava s názvom Súzvuk imaginácie, ktorá po dlhšom čase predstavuje menej známe, ale i celkom neznáme diela týchto dvoch výnimočných autorov.

Michal Jakabčic patrí k zakladajúcim osobnostiam slovenského imaginatívneho umenia a k jeho najvýraznejším predstaviteľom, Viera Žilinčanová vo svojej tvorbe rozvíjala tradíciu poetickej imaginácie aj surrealizmu. Obaja vstúpili na našu výtvarnú scénu v 60. – 70. rokoch minulého storočia a vydobyli si miesto aj v medzinárodnom kontexte. K výstave vychádza aj rovnomenná publikácia s textami kurátora a reprodukciami diel.