Tipy nadnes

Trikrát Triango, Zdena Strobachová.

10. apr 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Peter Breiner, Boris Lenko a Stano Palúch cestujú po Slovensku s tangom.

Všetci traja majú klasické vzdelanie, no majú radi (aj pravidelne hrávajú) nielen klasickú hudbu, ale aj džez. Nájsť skvelých spoluhráčov je jedna vec, až keď prídete na to, čo vlastne máte hrať, spoznáte aj druhú polovicu úspechu. Pianista Peter Breiner, akordeonista Boris Lenko a huslista Stano Palúch v tom mali od začiatku jasno. Aj keď k tangu mal kapelník Trianga dlho platonický vzťah.

„Najprv to bolo niečo spojené s veselým Františkom Krištofom, a preto hudba nepatrila do sféry mojich záujmov, skôr do relácie Hráme našim jubilantom. Podobne ako to bolo s vínom, po mnohých rokoch som sa dozvedel, že mi nechutilo preto, že to vlastne nebolo ozajstné tango, ale taká divná slovenská odroda. Stolové bezguľové,“ vysvetľoval Peter Breiner. „Keď som sa začal zoznamovať so skutočným, argentínskym tangom a jeho variáciami z iných pivníc, zistil som, že je to úplne ojedinelý úkaz.“

Prvé koncerty odohrali v roku 2005 a najprv sa zdalo, že pre veľkú vyťaženosť všetkých členov (nehovoriac o tom, že Breiner žije v New Yorku) pôjde o jednorazovú záležitosť. Nešlo – hrávajú síce nepravidelne, ale stále a vydali aj dva albumy. Včera hrali vo vypredanej Stanici-Žilina Záriečie, dnes ich čakajú v stupavskej synagóge a v sobotu v košickom Ges klube.

Zdena Strobachová

Vernisáž / Bratislava, Galéria 19 18.00

Prvú bratislavskú výstavu českej výtvarníčky Zdeny Strobachovej (1932 – 2005), spolupútničky Adrieny Šimotovej, Jiřího Johna či Václava Ciglera (ktorý sa stal aj jej životným partnerom), pripravili v Galérii 19 Jana Šindelová a Michal Motyčka. Z dvoch umeleckých autorkiných etáp – práce so sklom a maľby, sa rozhodli predstaviť tú druhú, menej známu. Od polovice 80. rokov sa maľba stala hlavným vyjadrovacím prostriedkom Zdeny Strobachovej a jej výrok „Já malovat musím!“ je aj názvom súčasnej výstavy. O čo viac „musela“ maľovať, o to menej pociťovala potrebu svoje diela vystavovať, preto je každá prezentácia vzácnou možnosťou dodatočne spoznávať jej výnimočné dielo, z ktorého je doteraz sprístupnený len zlomok. Bratislavská výstava, ktorej dominuje téma telesnosti, potrvá do 11. mája. (ba)