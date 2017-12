Keď je kinematografia zbraňou

Režisér netají, na čej strane stojí. Nie je to zakázané, ale znižuje to príjemný zážitok.

10. apr 2014 o 14:00 Miloš Ščepka

Film je trilerom, v ktorom je prítomnosť lásky len sladkou umelou polevou.

Napriek tomu, že sami palestínski producenti ju označujú ako romantickú drámu, snímka Omar je politický triler, ktorý sa nevyhýba propagande, ale na druhej strane prekvapuje priam kafkovskými motívmi, existencializmom a všetkým prenikajúcou zhubnou paranojou. Jej šíriteľmi sú manipulátori z radov izraelskej tajnej polície, ktorí neváhajú míňať čas, energiu i financie na rozklad dlhoročných priateľstiev palestínskych uličníkov.

Láska je len ozvláštnením, ružovou sladkou polevou, ktorá má tento príspevok v boji Palestínčanov proti Izraelu spraviť lákavejším a chutnejším pre nezasvätené publikum. Omar, Amjad a Tarek sú kamaráti odmalička. Hoci ich dnes rozdeľuje potupný múr, ďalej sa stretávajú, rozprávajú si vtipy, obzerajú sa za dievčatami a venujú sa obľúbenej kratochvíli palestínskej mládeže: streľbe do izraelských vojakov.

Priatelia, milenci a zradcovia

Ich vzťah komplikuje skutočnosť, že pekár Omar miluje Tarekovu sestru Nadiu. Sníva o sobáši, medových týždňoch v Paríži, no má strach vyjaviť dominantnému priateľovi, že ľúbi jeho sestru, nieto ešte požiadať ho o jej ruku. Náklonnosť k dievčine pritom netají ani Amjad.

Keď mladíci zastrelia izraelského vojaka, skončí Omar v izraelskom väzení. Film podrobne opisuje vypočúvanie, fyzické i psychické týranie, prácu donášačov-provokatérov. Omarov svet sa rúca. Nie pre výčitky, ale nemôže si viac byť istý tým, komu veriť. Stáva sa ideálnym kandidátom na tajnú spoluprácu s izraelskou bezpečnosťou, personifikovanou démonickým agentom Ramim.

Múr ako bariéra i symbol

Zdanlivo antický motív preliezania múru, pripomínajúci báj o Leandrovi a Here, má aj úlohu metafory. Raz je prekonanie prekážky hračkou, inokedy nezdolateľnou bariérou. Keď Omar opustí väzenie a pokúša sa vymaniť spod policajného vplyvu, mení sa film na triler. Mladík síce zjavne uprednostňuje svoj život a lásku milovanej Nadie, ale tieto pohnútky spolu s otraseným priateľstvom ho vedú k nevypočítateľnému lavírovaniu medzi políciou a odbojom.

Nechýbajú akčné scény. Trošku naivné a ťarbavé, ale nie bez určitého exotického pôvabu arabských a moslimských filmov. Dôvodom je presvedčivo zobrazené autentické prostredie súčasnej Palestíny, plné vzájomných protirečení, ale i slnkom prežiarená kamera Ehaba Assala, ktorá vnáša energiu, pocit sily a živelnosti.

Zlí manipulátori, dobrí vrahovia

Sugestívna je i psychologizácia postáv. Herecké výkony profesionálov i naturščikov majú pôsobivosť autentických nehercov. Veľmi presvedčivá a zároveň svojrázne pôvabná je Leem Lubany, ktorá zvláda prerod Nadie od naivnej školáčky až po dvojnásobnú matku.

Skúsený producent, scenárista a režisér Hany Abu-Assad rozpráva príbeh plný lží a zrád (skutočných i domnelých) zručne, zábavne a zaujímavo, no nevyhol sa viacerým chybám, nielen pri fabulácii. Slabé miesto má i hlavná téza. Zlí Izraelčania vo filme nikoho nezabijú. Viacnásobnými vrahmi sa stávajú „dobrí“ palestínski chlapci. Ich násilné činy film nezvažuje, nedramatizuje, nesúdi, chápe ich ako straty protivníka na fronte.

Zato sa dôsledne, nástojčivo usiluje odhaliť neľudskosť a krutosť Izraelčanov, psychologicky rozkladajúcich palestínsku spoločnosť ponižovaním, zastrašovaním a manipuláciami vyvolávajúcimi nedôveru, neistotu i podo〜zrievavosť. Netají, na čej strane je, ani to, že kinematografiu využíva ako zbraň. Nie je to nezvyčajné ani zakázané. No možný príjemný filmový zážitok narúša pocit, že najviac manipulovaným je v tomto prípade divák.