Nové filmy v kinách

V kinách máme niekoľko filmov o Slovensku a jeden aj o Felvidéku.

10. apr 2014 o 16:08 Miloš Ščepka

Felvidék - Horná zem

Slovenská republika – Česká republika 2014. 75 minút. Scenár, réžia a animácia: Vladislava Plančíková . Kamera: Dušan Husár. Strih: Zuzana Cséplő. Strih a animácia: Terézia Mikulášová. Hudba: Jana Kirschner.

Dokumentaristka Vladislava Plančíková (Fetiše socializmu) citlivo zozbierala príbehy generácie z národnostne zmiešaných území, osudy ktorej zmenili rozhodnutia politikov po 2. svetovej vojn. Cez rodinné vzťahy pomáha autorka aj mladému divákovi chápať osudovosť a nadčasovosť dávno vytesnených udalostí. Čo nedokážu rozpovedať svedkovia doby či filmové archívy, dopovedia animované príbehy. Rozprávaniu dodáva nezvyčajnú intenzitu hudba Jany Kirschnerovej.

Justin Bieber's Believe

USA 2013. 92 minút. Scenár: Sarah Landman. Réžia: Jon M. Chu. Strih: Jillian Twigger Moul, Avi Youabian. Hudba: Nathan Lanier. Účinkujú: Justin Bieber, Scooter Braun, Ryan Good, Usher Raymond, Pattie Mallette, Jeremy Bieber, Will i Am, Ellen DeGeneres, Nicki Minaj, Zach Galifianakis, Ludacris a ďalší.

Tridsaťpäťročný Jonathan Murray Chu, tvorca tanečných filmov Let‘s Dance 2: Street Dance, Tanečná horúčka: Povstanie, Let‘s Dance 3D a či Tanečná horúčka: Tajomstvo Ra ponúka zostrih koncertu z turné Believe populárneho amerického speváka a skladateľa Justina Biebera. Ako je v tomto žánri zvykom, umožňuje nazrieť i do zákulisia show a súkromia hviezdy. Chu už v roku 2011 uviedol 3D film Never Say Never o Bieberovovej príprave na koncert v Madison Square Garden. Voľné pokračovanie Believe však nakrútil len v 2D.

Omar

Palestína 2013. 96 minút. Scenár a réžia: Hany Abu-Assad. Kamera: Ehab Assal. Strih: Martin Brinkler, Eyas Salman. Účinkujú: Adam Bakri, Leem Lubany, Samer Bisharat, Iyad Hoorani, Yousef 'Joe' Sweid, Waleed Zuaiter, Laura Hawa a ďalší.

Hany Abu-Assad, palestínsky letecký inžinier v Holandsku, z ktorého sa stal filmový producent a neskôr aj scenárista a režisér, sa v roku 2005 preslávil drámou o malých samovražedných teroristoch Raj hneď teraz, ocenenou Zlatým glóbusom a nominovanou na Oscara. Nový film Omar je príbehom mladého palestínskeho pekára Omara, oddeleného od milovanej Nadji múrom, rozdeľujúcim územie Palestíny a Izrael. Po atentáte na izraelského vojaka padne Omar do zajatia a vojenská polícia ho donúti hrať hru na mačku a myš. S kamarátmi z detstva Tarekom a Amjadom čelia podozreniu zo zrady.

Pojedeme k moři

Česká republika 2014. 91 minút. Scenár a réžia: Jiří Mádl. Kamera: Edita Kainrathová. Strih: Jakub Vansa. Hudba: René Rypar. Účinkujú: Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, Petr Šimčák, Jan Maršál, Jaroslava Pokorná, Michaela Majerníková, Miroslav Táborský a ďalší.

Desaťročný Tomáš dostane na narodeniny kameru a rozhodne sa, že nakrúti film ako Miloš Forman. Stane sa rozprávačom, kameramanom aj režisérom hlboko ľudského príbehu, v ktorom spoznáme jeho rodinu, mamičku, otecka, babičku, školu, kamarátov... Nechýba ani veľké detektívne pátranie po oteckovom tajomstve. Po spolupráci na scenári filmu Probudím se včera česká filmová hviezda Jiří Mádl prekvapila scenáristickým a režijným debutom v podobe celovečernej hranej komédie, ktorú domáci diváci i recenzenti prijali veľmi priaznivo.

Rio 2

USA 2014. 101 minút. Scenár: Don Rhymer, Carlos Saldanha. Réžia: Carlos Saldanha. Kamera: Renato Falcão. Hudba: John Powell. V slovenskom znení účinkujú: Michal Klučka, Danica Jurčová, Peter Marcin, Kamil Mikulčík, Roman Pomajbo, Marián Miezga, Daniela Mackovičová, Ivan Gogál, Ján Gallovič, Marek Suchitra a ďalší.

Pôvodom brazílsky animátor Carlos Saldanha je podpísaný pod hitmi štúdií Blue Sky Doba ľadová 1 až 3 a Roboti. V roku 2011 predstavil vzácneho modrého papagája menom Blu, ktorý sa z bezpečia ľudského domova dostane do divočiny, obklopujúcej Rio de Janeiro, kde stretne papagájku Perlu. Rodinný animovaný film Rio investovaných 90 miliónov dolárov zúročil na tržby vo výške 484,6 milióna. V pokračovaní už majú operenci rodinku a všetci sa vyberú na rodinný výlet do amazonského pralesa. Výlet sa nečakane zmení na veľké stretnutie s rodinou, ale prináša aj väčšie nebezpečenstvá, ako zoznámenie sa so svokrom.

Slovensko 2.0

Slovenská republika 2014. 112 minút. Réžia: Juraj Herz, Martin Šulík, Peter Kerekes, Zuzana Liová, Iveta Grófová, Viera Čákányová, Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Peter Krištúfek, Miro Jelok. Účinkujú: Emil Kosír, Viera Pavlíková, Juraj Herz, Rudolf Herz, Ladislav Herz, Mike Gogulski, Ingrid Ištóková, Milan Lasica, Emília Vášáryová a ďalší.

Pri príležitosti 20 rokov jestvovania Slovenskej republiky hľadá desať slovenských filmárov od klasikov až po čerstvých absolventov vysokých škôl v produkcii Zory Jaurovej a Mátyása Priklera odpoveď na otázku Čo je to Slovensko? v desiatich desaťminútových snímkach rôznych žánrov – od hraného cez animovaný, dokumentárny až po experimentálny film. Ústrednú pieseň Nepokoj nahrali čerství víťazi Radio_Head Awards – rapperi z formácie Modré hory. Slávnostná premiéra filmu sa uskutoční 10. apríla v kinách po celom Slovensku – od Malaciek až po Sabinov.