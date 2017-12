Tipy nadnes

Sedem umelcov, dní aj diel

Každý deň pribúda v priestoroch košických Kasární/Kulturpark nové dielo

Vernisáž, každý deň o 18.00 h / Galéria Alfa – Kasárne/Kulturpark

V košickej galérii Alfa odštartoval zaujímavý projekt. Volá sa jednoducho 24 hodín, lebo presne toľko má každý zo siedmich vybraných umelcov na vytvorenie vlastného diela. Prvý deň patril českej umelkyni Lucii Mičíkovej, dnes ju vystrieda Dorota Kenderová. Jej dielo by pritom malo nadväzovať či rozvíjať to, ktoré urobila česká autorka.

Počas ďalších dní budú v priestoroch galérie, ktorá je súčasťou komplexu Kasárne/Kulturpark pracovať Sofia Goscinski (AU), Samuel Schaab (AU), Tomáš Jeleta (CZ), Ján Chlup (CZ) a ako posledný príde do galérie tvoriť Košičan Erik Sikora. „Je to podobné ako prísť na svet a urobiť niečo medziľudsky v obmedzenom čase. Nad projektom radšej nerozmýšľam, aby som si nič nevymyslel dopredu a mal som čistý štít, keď to vypukne. Predstavujem si to, akoskočiť z mrakodrapu a počas pádu mám šancu niečo vykonať alebo sa aspoň pohrať,“ hovorí Sikora pre Zajtrajšie noviny.

Kurátorkou projektu je Zuzana Pacáková a sľubuje si od neho napríklad to, že umelci budú môcť rozvíjať spoluprácu a diváci majú možnosť byť pri tom. Každý deň sa totiž o 18.00 h uskutoční v priestoroch galérie malá vernisáž a diskusia s autormi.

Na záver akcie 16. apríla je pripravená spoločná vernisáž, ktorej súčasťou bude i otvorenie výstavy Zuzany Žabkovej s názvom Viesť a nasledovať. Okrem nových videí predvedie i tanečnú performance.

Sen noci svätojánskej

Sála opery a baletu, nová budova SND 19.00

On ľúbi ju, ona jeho, aj ich priatelia sa ľúbia, ale pod vplyvom čarov škriatka Puka sa zo samopaše bohov odrazu zaľúbi do inej, ktorá však stále ľúbi niekoho iného,

Všetko sa zamotá tak, že to už len Shakespeare dokáže rozuzliť. Hra o zaľúbených pároch - Hermii a Lysandrovi, Helene a Demetriovi, kráľovnej víl Titanii a jej partnerovi Oberonovi patrí medzi najčastejšie hrané komédie. Nečudo, že po nej siahajú aj baletní tvorcovia. Balet SND uviedol tento titul naposledy v roku 2006 so súčasnou hudbou Petra Zagara, tentoraz sa však vrátil k hudbe nemeckého romantického skladateľa Felixa Mendelssohna-Bartholdyho z polovice 19. storočia. Les, v ktorom sa dej odohráva, je krajinou nikoho, kde sú zmazané hranice medzi prírodným a ľudským bytím. Maďarský choreograf Youri Vámos, ktorý v posledných rokoch pôsobí hlavne v krajinách hovoriacich po nemecky, posunul svet fantázie bližšie k dnešným mladým ľuďom. V hlavných postavách budú tancovať Peter Dedinský, Dominic Ballard, Andrej Szabo, Kristína Luptáková, Viola Mariner, Chelsea Andrejic či Juraj Žilinčár.

Sound of 2014

Festival / Bratislava, Refinery gallery 20.00

Beats či nebeats? Nie, to nie je preklep. Čítate správne. Ide o parafrázu hamletovskej otázky, ktorú už majú všetci fanúšikovia elektronickej hudby na dnešný večer v hlavnom meste vyriešenú.

V priestoroch zaujímavo zrekonštruovaného klubu, ktorý vznikol pri Slovnafte, sa už vlani konali dva festivaly – Wilsonic aj putovný Electronic Beats. Ten druhý sa sem vracia s ďalšími zaujímavými menami. Tým najväčším je Londýnčan Kieran Hebden, ktorý vystupuje pod pseudonymom Fou Tet, Daphni je zase najnovší projekt Kanaďana Dana Snaitha (Caribou, Manitoba). Ak neviete, čo je to hauntologický pop, jeho názornú ukážku predstaví švédske duo I Break Horses, posledným zahraničným hosťom je tajomná britská skupina Jungle, ktorú BBC zaradila do svojej ankety Sound of 2014. Zoznam účinkujúcich dopĺňa Jimmy Pé, spoluzakladateľ domáceho vydavateľstva Gergaz.