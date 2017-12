Má to byť dvojdňová džezová párty

Dnes je v Košiciach, zajtra sa presúva do Bratislavy. Hlavnou hviezdou One Day Jazz festivalu je americký bubeník Chris Dave.

11. apr 2014 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

Americký bubeník Chris Dave a jeho skupina Drumhedz dnes v Košiciach, zajtra v Bratislave.(Zdroj: ONE DAY JAZZ)

Je to netypický festival. Napriek názvu One Day Jazz ponúka dva dni a nemá ani presný termín. Koná sa jednoducho vtedy, keď sa jeho organizátorovi Martinovi Valihorovi podarí zo zahraničia priviezť na Slovensko niekoho zaujímavého.

Po Johnovi McLaughlinovi, Lee Ritenourovi, Chake Khan a ďalších známych džezových muzikantoch tentoraz príde Chris Dave.

„Je veľký inovátor súčasnej scény. Svojou hrou ovplyvnil mnohých hudobníkov, vytvoril nový koncept a spôsob hrania,“ vysvetľuje šéf festivalu pozvanie bubeníka, ktorý sa zviditeľnil aj vďaka spoluprácam s menami ako Adele, Kenny Garrett či Toni Braxton.

Na Slovensku Chris Dave predstaví svoju vlastnú skupinu Drumhedz a na dvoch koncertoch jej bude robiť spoločnosť nový domáci projekt. Jeho autorom je pianista Eugen Vizváry, volá sa to Part One a bude to koncertná verzia jeho rovnomenného debutového sólového albumu, na ktorom sa podieľali viacerí najznámejší inštrumentalisti strednej generácie. Na pódiu sa s nimi objaví aj speváčka Anita Soul.

O žánrový posun One Day Jazz festivalu sa postará rapper Vec. Ten sa predstaví v dvoch rôznych polohách – ako dídžej a v gramofónovom súboji s bicími Martina Valihoru postavenom na improvizácii.

Tohtoročnou novinkou sú miesta, na ktorých sa festival rozloží. „Vlani to bola viac hudba na počúvanie v komfortných veľkokapacitných priestoroch, kde znie džez noblesne a kultivovane. Teraz to bude klubový priestor Kasární Kulturparku v Košiciach a Ateliéru Babylon v Bratislave,“ vysvetľuje Martin Valihora. „Chceli sme urobiť koncert na státie, aby sa ľudia mohli hýbať, zabávať. Viac žánrov sa spojí dokopy a bude to veľmi energické, taká groovy muzika. Džezová párty.“