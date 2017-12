Takto znie hudba rádioaktivity. Vypočujte si klavíry v Pripjati

Po 28 rokov po jadrovej katastrofe stále hrajú. Mladá skladateľka ich hľadala v opustenej černobyľskej oblasti.

11. apr 2014 o 15:04 Eva Andrejčáková

V noci sa jej často snívalo, že chodí po Pripjati. Černobyľské zvuky opusteného sveta v nej zanechali silnú stopu. Mladá hudobná skladateľka Eliška Cílková nehľadala v tomto opustenom svete to, čo väčšina blúdiacich návštevníkov. Ona hľadala hudobné nástroje, ktoré tam po tamojších muzikantoch ostali.

V roku 1986 presne 26. apríla došlo k havárii jedného z blokov atómovej elektrárne v Černobyľskej oblasti. Bola to katastrofa, v dôsledku ktorej museli evakuovať vyše stotisíc obyvateľov z rádioaktívnej zóny. Výbuch postihol najviac mesto Pripjať.

„Dôležitý impulz prišiel od priateľa. Spomenul mi, že v jeho pripjaťskom panelákovom byte zostali v zásuvke stola stále uložené fotografie z detstva a chodí si ich občas pozerať. Keď som sa ho spýtala, prečo si ich neodnesie, povedal, že už by z toho miesta neostalo nič. To bol pre mňa zásadný moment. Rozhodla som sa, že spojím toto miesto s hudbou, aby sa naň nezabudlo,“ vysvetľuje Eliška Cílková.

Ak si pri jej mene spomeniete na významného českého geológa, klimatológa a filozofa Václava Cílka, nie ste vedľa. Jeho dcéra po ňom okrem zjavnej podoby zdedila oveľa viac. Fascinovali ju otcove vedomosti a obrovský rozhľad nielen v geológii. Vždy dostala od neho odpoveď na každú otázku. Lenže to jej nestačilo.

Mesto bez ľudí

Keď v roku 2010 prvý raz navštívila Pripjať, vyšla po schodoch na strechu jedného z najvyšších domov. Stála v úžase nad veľkým mestom bez ľudí, s opustenými obchodmi, nemocnicami, športoviskom, kinami. Paradoxne si bola istá, že je na správnej adrese.

Hlavne klaviristi mali smolu, že svoje nástroje nemohli vtedy zobrať do rúk a vziať ich do bezpečia. Výsledkom tak bolo deväť znovu nájdených klavírov, ktoré chátrali na rôznych verejných či v súkromných priestoroch. Niektoré z nich po 28 rokoch stále hrali. A ona ich „hlas“ zaznamenávala.

Odvtedy sa do Pripjati vrátila viackrát, veď hľadanie klavírov jej zabralo viac ako dva roky. Najprv navštívila dostupnejšie miesta v koncertných sálach, neskôr sa cez ukrajinských kamarátov a internet dostala aj k súkromným adresám.

Okrem zvukov zabudnutých klavírov sa sústredila sa aj na iné najrôznejšie zvuky opusteného prostredia. Černobyľská zóna ich ponúka množstvo, mnohé z nich vznikajú priamou interakciou človeka so zónou – chôdza ľudí po rozbitom skle, otváranie dverí a podobne, mnohé zase samovoľne – zvuky prírody, spev vtákov či zvuk tečúcej vody, ktorý možno zachytiť vo väčšine budov.

A napokon je to pípanie rádiometrických dozimetrov, teda zvuk, ktorý vyvoláva samotná rádioaktivita. Zvukovú krajinu černobyľskej zóny sa skladateľka snažila starostlivo roztriediť. Zároveň chcela urobiť príťažlivými nielen jednotlivé zvuky tejto zvláštnej krajiny, ale aj ich prelínajúcu sa polyfóniu.

Foto: Filip Naum

Vlastný život zóny

„Ľudia si zvyčajne myslia, že pri vstupe do zóny môžu ochorieť, ale nie je to tak. Niekoľko hodín pobytu v nej totiž zodpovedá zhruba jednému röntgenu členku. Nehovoriac o tom, koľko dostávame do seba rádioaktívneho žiarenia prostredníctvom CT či ďalších lekárskych vyšetrení,“ približuje podmienky, v ktorých pracovala. Napriek tomu musela byť opatrná.