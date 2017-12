Ako sa dôchodca chce v 70-tke učiť hrať na husle a stal sa hitom

11. apr 2014 o 15:05 Eva Andrejčáková

Hľadám pre seba trpezlivého učiteľa husľovej hry. Mám 70 rokov. Do stovky je ešte dlhý čas. Môže byť poslucháč konzervatória i dôchodca.

Odkaz pána Jozefa sme objavili na inzertnej tabuli v potravinách neďaleko našej redakcie. Toľko optimizmu na takom papieriku? Inzerát sme odfotili a zavesili na facebookové stránky kultúry SME. Dostal takmer 50-tisíc lajkov, čo ho v tomto roku na danom mieste jednoznačne robí top odkazom. Zároveň sa roztrhlo vrece s povzbudzujúcimi reakciami fanúšikov.

„Tomuto hovorím odhodlaný pozitívny prístup!“ „Krásna myšlienka. Klobúk dole.“ „Človek je vraj nastavený tak, že sa môže dožiť 120 rokov, v tom prípade je pán Jozef iba v puberte, tak v čom je problém? Držím mu palce.“ „Nikdy nie je neskoro.“ „Môj otec si po sedemdesiatke kúpil harmoniku a učiteľ zo ZUŠ chodieval k nám. Vypísal mu aj žiacku knižku.“

Po tomto by sa zdalo, že ponuky pre potenciálneho žiaka sa len tak pohrnú.

No počas dvoch nasledujúcich týždňov sa pánu Jozefovi nikto neozval. Medzitým sa mu síce podariloskontaktovať s učiteľkou huslí v jednej z bratislavských základných umeleckých škôl, no po prvej hodine pokus zlyhal, učiteľka stratila odvahu viesť súkromné hodiny.

Neskôr sa ozval mladý matematik, ktorý mal za sebou jedenásť rokov štúdia hry na husliach. Pokus opäť nevyšiel – jeho potenciálny žiak už vedel hrať na husle lepšie ako on.



Inzerát s úhľadným rukopisom.

Načo sú nám dôchodcovia

„Život je taký krátky! Od päťdesiatky do šesťdesiatky vám to utečie ako voda. Treba s tým niečo robiť, študovať, učiť sa, inak človek upadne a môže predčasne zomrieť. Zažil som to u troch bývalých kolegov. Na staré kolená stratili zmysel života, nevedeli sa pohnúť dopredu a začali veľmi rýchlo fyzicky odchádzať. Myseľ treba stále omladzovať,“ hovorí pán Jozef.

Ako čerstvý dôchodca sa v Starom Meste Bratislavy cítil dosť stratený. Dožadoval sa primeranej úcty, no stále sa necítil spokojný. Urobil si aj anketu.

Oslovil päťdesiat dôchodcov s otázkami, či vedia, kde sa dá lacnejšie najesť, kde je mestská knižnica, kluby dôchodcov, v ktorých sa dá aktivizovať. Ani jeden z opýtaných nevedel na nič odpovedať. „Dôchodcov tu potrebujú asi len pre hlas vo voľbách,“skonštatoval neveselo.