Tim Burton, ako ho nepoznáte - neobvykle jednoduchý

Dnešná kresba patrí k sérii krátkych flashových animácií The World of Stainboy.

11. apr 2014 o 19:06 Denisa Gura Doričová





Fanúšikovia úspešného režiséra Tima Burtona sú zvyknutí na prelínanie hororu a humoru, obdivujú svet plný krížencov ľudských bytostí a strojov, rôznych čudákov a outsiderov. Jeho filmy - animované i hrané - prekypujú farbami a tvarmi.

Dnešná kresba patrí k sérii krátkych flashových animácií The World of Stainboy (2000), ktoré sú v porovnaní s ostatnými Burtonovými výtvormi neobvykle jednoduché.

Postava Stainboya sa najskôr objavila v autorovej knihe morbídnych básní The Melancholy Death of Oyster Boy (1997). Tam ešte s dvojslovným menom - Stain Boy. O tri roky neskôr režisér rozvinul jej život do niekoľkých krátkych scenárov pre portál Shockwave.com.

Hlavný hrdina, na supermanovský (stainboyovský) spôsob odetý v plášti a dekorovaný iniciálou S, rieši v rodnom Burbanku (z rovnomenného mesta pochádza aj sám Tim Burton) rôzne detektívne prípady.

Animácie boli určené výlučne internetovému publiku. Žiadny z filmov netrvá dlhšie než päť minút. Burton v čase ich vzniku povedal, že internet je ideálne médium na prerozprávanie krátkych smutných historiek, ako sú tie o Stainboyovi. Stainboy možno uspel divácky, ale nie finančne. Z plánovaných 26 častí napokon vzniklo len šesť.

Dielo: Bez názvu (The World of Stainboy, 2000, 22,9 x 30,5 cm, lavírovaný akvarel, pero a atrament na papieri, súkromná zbierka)

Výstava: Tim Burton a jeho svět, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha, 28. Marca - 3. augusta 2014