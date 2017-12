Tipny nadnes

Spáči, List čiernemu synovi

Spáči

Robert De Niro, Dustin Hoffman a Brad Pitt hrajú vo filme, ktorý sa súdom ani polepšovniam veľmi nepozdával

Pýtali si párok v rožku, horčicu, cibuľu a kým sa predavač natiahol za dvomi servítkami, bez platenia utiekli. A keďže v tom úbohom predavačovi ešte nevideli človeka, ktorý musí živiť rodinu, raz sa mu stánok s párkami rozhodli aj uniesť. „Bol to prostý nápad, ale hlúpy. Ako všetko, čo sme vtedy robili,“ skonštatovali neskôr.

Film režiséra Barryho Levinsona Spáči je skôr pre tých, ktorí nemusia v noci za každú cenu spať. Ako to už pri amerických filmoch býva, v úvodných titulkoch sa hovorí, že vznikol podľa skutočnej udalosti. Nepremyslená zábava štyroch dospievajúcich chlapcov sa zmenila na zlý sen - s ukradnutým vozíkom vážne zranili muža pri východe z newyorského metra a dostali sa do polepšovne, kde boli vyše roka vystavení brutálnemu násiliu. „V deň našich štrnástich narodenín sa nám skončilo detstvo,“ hovorili.

Aj dráma Clinta Eastwooda Tajomná rieka (vznikla o pár rokov neskôr) rozvíja podobnú tému. Tiež sa v nej hovorí o tom, ako vek nevinnosti prechádza do veku večnej obozretnosti a túžbe po spravodlivej odplate, ukazuje, ako sa z dôverných kamarátov stávajú kamaráti, ktorí ešte chcú byť spolu, ale už sa vlastne nerozprávajú. Oba mali dokonca rovnaký úspech v kine.

No kým Sean Penn dostal za hlavnú úlohu v Tajomnej rieke Oscara, autori Spáčov boli obvinení z toho, že sú nepresní. Pracovníci nápravných ústavov protestovali, že také hrozné veci ako vo filme sa u nich nedejú, súdy namietali, že sa s takým prípadom nikdy nestretli a predstaviteľom cirkvi sa nepáčilo, že sa v ňom uvažuje o krivej prísahe kňaza.

Autor rovnomennej predlohy Lorenzo Carcaterra opísal vlastné skúsenosti a hovorí, že zmenil len mená a okolnosti. Režisér Levinson zas film bránil tým, že či je presný, alebo nie, jemu dáva zmysel. A zdalo sa mu zvláštne, že práve on vzbudil takú pozornosť. Hrajú v ňom síce Robert de Niro, Dustin Hoffman aj Brad Pitt, ale predsa. Je to len príbeh o štyroch úplne neznámych chlapcoch, neskôr mužoch, ktorých od tých ostatných navonok odlišovalo len to, že musia spať pri zapnutom svetle.

List čiernemu synovi

DIVADLO A4 BRATISLAVA 20.00

V rámci 9. ročníku festivalu fjúžn v Bratislave v A4 priestore uvedie banskobystrické bábkové divadlo Na rázcestí inscenáciu List čiernemu synovi – adaptáciu poviedky Ireny Brežnej o prekonávaní strachu z cudzoty. Intímna výpoveď bielej matky, ktorá čaká a porodí čierne dieťa je vytvorená na základe autentických zážitkov a skúseností, v ktorých sa stretávala so strachom z cudzoty a inakosti v bielej krajine a spoznávaním kultúry afrických predkov svojho syna.

Preklad: Jana Juráňová, výtvarná spolupráca: Miriam Struhárová a. h., hudobná spolupráca: Katarína Máliková a. h., výber (africká ľudová uspávanka Thula baba, thula sana, slovenská ľudová pieseň Čierne oči, choďte spať, uspávanka Johannesa Brahmsa Wiegenlied: Guten Abend, gute Nacht), dramaturgická spolupráca: Lea Vitkovská, réžia: Iva Š. Účinkujú: Eva Dočolomanská, Marianna Mackurová, Mária Šamajová.

Línie v štruktúrach

Výstava Galéria Z Bratislava

Do 4. mája je v bratislavskej Galérii Z v Zichyho paláci výstava Tibora Hamzu Línie v štruktúrach. Autor (1944), ktorého oblasť záujmov nebola v súlade s potrebami ideologického zamerania politického režimu, sa ako mnohí nepochopení, prehliadaní a bez príležitostí uzavrel, ale tvorivú činnosť nezanechal. Dominantnou sa na desaťročia do dnešných dní stala tvorba konštruktivistická. Výstavný výber jeho prác je zo širšieho rozpätia jeho tvorby. Ukončenie každej z nich je realizované technikou digitálnej serigrafie. Tento pojem autor používa na vysvetlenie, ako tieto práce vznikali. Prevažnú časť dosahuje geometrickými postupmi, ale aj prostredníctvom algebry.