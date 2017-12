Luxusná animácia, zábava, ale chabý príbeh. Rio 2 je len poctivý tovar

Pol miliardy tržieb je presvedčivý argument na vznik pokračovania, na dobrý film však nestačí.

Pixar nás naučil, že kvalitný rodinný animovaný film by mal mať nielen špičkovú grafiku a animáciu, chytľavé pesničky, zručne realizované gagy, ale najmä silný príbeh.

Rio 2 oplýva luxusnou animáciou, je pastvou pre oči i antológiou účinných komických gagov, nosný príbeh mu však chýba.

Trópy a doba ľadová

Milióny spokojných divákov Doby ľadovej sú dôkazom, že silný dej nie je nevyhnutný. Stačia dobre vymyslení hrdinovia so zábavnými vzťahmi.

Carlos Saldanha sa teraz v pokračovaní svojej snímky Rio z roku 2011 pokúša o to isté, čo sa mu vyplatilo v Dobách ľadových.

Lenže Rio nie je Doba ľadová, ale jej protiklad: hrdinovia nie sú samonosné komické figúrky, netvoria sympatickú bandu priateľov, nežijú v atraktívnom praveku ani v alternatívnom rozprávkovom svete, kde je možné čokoľvek, ale v našej viac­-menej reálnej súčasnosti.

Rio 2 v podstate využíva rovnaký námet ako prvý film. Samček vzácnej ary modrej Blu vyrástol v domácnosti mladej vedkyne Lindy a svet ľudí je mu bližší ako divočina. Už sa síce naučil lietať a so samičkou Perlou majú deti, no stále je predovšetkým mestským tvorom. V amazonskej džungli cudzí, nepraktický, celkom nemožný. A keďže klišé fungujú, práve pre svoju smiešnu nepatričnosť musí napokon zvíťaziť.

To je vlastne celý príbeh vyše stominútovej snímky. Zvyšok sú drobné epizódky, scénky o komicky neúspešných pokusoch zlého kakadu pomstiť sa, o smiešne neznesiteľných tínedžeroch, o výbere účinkujúcich do karnevalovej šou, o súperení dvoch kmeňov.

Zlí muži s pílami

Absurdná láska žirafiaka k hrošici z konkurenčnej série Madagaskar má obdobu vo vzťahu jedovatej spievajúcej žabky k chromému papagájovi. Zábavného drobizgu, ktorý niekam padá, do niečoho vráža alebo sa aspoň smiešne nechá zožrať dravcami, sú tu celé zástupy.

V Amazónii nesmú chýbať ani zlí muži s pílami a buldozérmi, čím sa Rio 2 stáva paródiou na Avatara. S tým rozdielom, že tu obraz 3D okrem zdôvodnenia zvýšeného vstupného nehrá žiadnu podstatnejšiu rolu.

No a čo by to bolo za rodinnú komédiu bez veselých pesničiek s fantastickými pestrofarebnými aranžmánmi? Niektoré sú prespievané do slovenčiny, iné zostali v origináli.

Ako čisto marketingový produkt je Rio 2 poctivý tovar na pultoch trhu so zábavou. Divák za svoje vstupné dostane sto a jednu minútu vizuálnych aj zvukových atrakcií. Tvorcovia zjavne nemali žiadne vyššie ciele, a tak o tom, či sa im podarilo naplniť ambície, rozhodnú len tržby.