Nohavica hral a spieval Kryla. K jeho nedožitým sedemdesiatinám

Počúvanie priameho prenosu z koncertu k nedožitým sedemdesiatinám Karla Kryla bolo akoby návratom do roku 1985.

15. apr 2014 o 16:36 Miroslav Čevela, Miro Čevela

Pri počúvaní priameho prenosu na Nohavicovej webovej stránke pri nedožitých sedemdesiatinách Karla Kryla ako keby som sa vrátil do roku 1985. Vtedy som pobehoval s tranzistorom po byte, pokúšajúc sa zachytiť čo najmenej rušený signál Slobodnej Európy. V nedeľu večer som tranzistor vymenil za laptop a rozhlasové vlny za vypadávajúcu wi­fi sieť. Piesne ostali rovnaké. Interpret bol však iný.

Nohavicov koncert v ostravskom klube Parník nebol pietnou spomienkou, ale prezentáciou toho, čo dal Kryl jemu. Skvelé bolo šansónovo džezíkové spracovanie piesní Pieta a Veličenstvo kat. Bratříčku zavírej vrátka zaznela skoro v scénickej úprave s vokálmi. Zaujímavé bolo takmer kabaretné spracovanie Anděla. Jeřabiny a Lásko dali Nohavica a akordeonista Robert Kuśmierski po poľsky.

Pri podobnom koncerte v Parníku pred desiatimi rokmi Nohavica povedal: „Človek stojí na pleciach tých, čo tu boli predtým. A ja stojím na pleciach Karla Kryla. Záznam koncertu spred desiatich rokov sa dá nájsť na webe. Práve pri porovnaní týchto koncertov je jasne pozorovateľný vplyv Nohavicovho niekoľkoročného spoluhráča, Poliaka Roberta Kuśmierskeho.

Neviem, čo mieni urobiť Nohavica s nahrávkou z nedele, ale bola by škoda, keby niekde zapadla. Ak by vyšla na CD alebo DVD, kúpil by som si ju a opatroval rovnako ako ušmudlané Krylove nahrávky spred vyše tridsiatich rokov.

Záznam koncertu z ostravského Parníka v roku 2014

video //www.youtube.com/embed/sez5UTE_GVM

Záznam koncertu pre Kryla z roku 2004