Filmové premiéry

Tento týždeň prišlo našich kín tieto novinky: 3 dni na zabitie, Nepravdepodobná romanca, Transcedencia, Valčík pre Moniku.

16. apr 2014 o 15:26 Miloš Ščepka

3 dni na zabitie

3 Days to Kill. USA - Francúzsko 2014. 117 minút. Scenár: Adi Hasak, Luc Besson. Réžia: McG. Účinkujú: Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Amber Heard, Connie Nielsen, Richard Sammel, Eriq Ebouaney, Tómas Lemarquis, Marc Andréoni a ďalší.

Luc Besson ako autor námetu, spoluautor scenára a producent zveril réžiu thrilleru 3 Days to Kill Josephovi McGinty Nicholovi, známejšiemu pod pseudonymom McG (Charlieho anjeli, Terminator Salvation) a do hlavnej role získal Kevina Costnera. Za 28 miliónov dolárov vo Francúzsku a v Srbsku nakrútili príbeh agenta na odpočinku, ktorý dostane poslednú úlohu: zachrániť svet, svoju rodinu i seba samého. Má na to tri dni. Jeho dcéru Zoe stvárnila Hailee Steinfeld, ktorú v roku 2010 nominovali na Oscara za výkon vo westerne bratov Coenovcov Skutočná guráž.

video //www.youtube.com/embed/gLBnKYDDDq8

Nepravdepodobná romanca

Česká republika. 105 minút. Scenár: Ivan Vojnár, Jakub Zelníček. Réžia: Ivan Vojnár. Účinkujú: Berenika Kohoutová, Alžběta Pažoutová, Ivan Vojnár, Veronika Freimanová, Patrik Děrgel, Igor Orozovič, Daniel Junas, Nataša Burger a ďalší.

Známy český kameraman a dokumentarista, žilinský rodák Ivan Vojnár, prichádza po snímkach Cesta pustým lesem (1997), Lesní chodci (2003) a Ženy mého muže (2009) s novým celovečerným hraným filmom. Luisa (Berenika Kohoutová) i Erika (Alžběta Pažoutová) sa vrhajú do vzťahov s nesprávnymi mužmi a zo zlyhaní vinia samé seba. Luisa sa chce stať herečkou a to sa nepozdáva jej manželovi Igorovi. Erika sa snaží zarobiť si na štúdium, ale narazí na šéfa, ktorý nemá čestné úmysly. Luisin manžel spácha demonštratívnu samovraždu a Erika šéfa v sebaobrane zabije … Je najvyšší čas, aby obe mladé ženy dozreli a začali skutočne žiť. Možno aj spolu.

video //www.youtube.com/embed/xqMv8TFPYSQ

Transcendencia

Transcendence. USA-Čína-Veľká Británia 2014. 119 minút. Réžia: Wally Pfister. Účinkujú: Johnny Depp, Morgan Freeman, Kate Mara, Rebecca Hall, Cillian Murphy, Paul Bettany a ďalší.

Kameraman filmov Memento, Insomnia, Batman začína, Temný rytier aj Počiatok Wally Pfister debutuje ako režisér celovečerného hraného vedeckofantastického thrilleru s Johnnym Deppom v hlavnej role vedca Willa Castera, ktorý pracuje na umelej inteligencii a po atentáte sa ňou aj stane. Willovo vedomie sa spojí so superpočítačom a vesmírom umelej mysle, ktorý sám vytvoril. Dôsledky vzápätí pocíti celý svet. V ďalších úlohách hrajú Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cilian Murphy a Kate Mara. Scenár je debutovým dielom herca Jacka Paglena.

video //www.youtube.com/embed/kBOL1wV4A-A

Valčík pre Moniku

Monica Z / Monica Zetterlund - a lingonberry branch in a cocktailglass. Švédsko 2013. 105 minút. Réžia: Per Fly. Účinkujú: Edda Magnason, Danny Boushebel, Sverrir Gudnason, Vera Vitali a ďalší.

Siedmimi švédskymi národnými filmovými cenami venčený životopis v réžii Dána Pera Flya rozpráva o ceste švédskej speváčky a herečky Moniky Zetterlund z rodného mestečka ku sláve v Štokholme aj v New Yorku. Nahrala množstvo jazzových albumov, spolupracovala s Louisom Armstrongom, Billom Evansom, Stanom Getzom, aj Quincym Jonesom a účinkovala v desiatke filmov, aj s Liv Ullmanovou a Maxom von Sydow. Skolióza ju v roku 1999 prinútila k odchodu z verejného života a pripútala na vozík. V roku 2005 zahynula po požiari vo svojom štokholmskom byte.