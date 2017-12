Tipy nadnes

Blízko od seba, Nedokonalé obrazy dokonalosti

17. apr 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, kk, jem, her

Blízko od seba

Niektorí ľudia majú tragiku zapísanú v génoch

Kinotip

Toto nebude práve najsrdečnejšie odporúčanie do kina, ale skúsime možných divákov aspoň neodradiť.

Blízko od seba je veľká viacgeneračná dráma, ktorá nedokázala úplne skryť, že pôvodne vznikla ako divadelná hra. Na konci premietania človek takmero až čaká, že kamera vystúpi z veľkého, problémami nabitého rodinného domu a tvorcovia priznajú, že to všetko len zinscenovali.

Teatrálny charakter určuje najmä Meryl Streep, ktorá predvádza dominantnú matku, pripravenú kaziť vzduch vždy a všade, aj na kare, po pohrebe svojho manžela a otca jej detí. Každému musí pripomínať - keby náhodou zabudol, že o momenty šťastia sa netreba v živote usilovať, lebo sú aj tak len ilúziou.

Zaujímavé je, že takúto úlohu dostala práve ona. Celú svoju kariéru dokazovala, že veľké drámy možno zahrať subtílne - v poslednom čase sa zdá, že ju producenti a režiséri tlačia do podoby hysteričiek a zrejme chcú, aby v nich jasne ukázala, čo všetko vie. Pritom v tomto prípade treba upozorniť skôr na Juliu Robertsovú, keďže sa dá povedať, že v úlohe najstaršej dcéry prvýkrát v živote hrá. A úplne najlepšia je Margo Martindale ako teta Mattie Fae: „Nie som iba nejaká tučná stará žena, som lepšia, ako si všetci myslia," hovorí aj za seba prostredníctvom svojej postavy.

Mimochodom, tieto ženy sa medzi sebou rozprávajú takým drsným spôsobom, že človeku prejde chuť aj na pukance, ktoré si v nevedomosti so sebou prinesie. Rodinné vzťahy bývajú namáhavé, to je všeobecne zrozumiteľné. A keďže postavy z tejto rodiny reprezentujú najmä tých, čo majú zmysel pre tragiku zapísanú už aj v génoch, je i tá herecká teatrálnosť napokon celkom pochopiteľná.

Film Blízko od seba sa v origináli sa volá August: Osage County a spomedzi iných amerických filmov bežne dostupných v našich kinách vyniká najmä vizuálne. Je nakrútený v horúcom počasí kdesi uprostred ničoho, jeho hrdinovia vlastne dodnes nechápu, ako ich predkom mohlo napadnúť zapichnúť zástavu práve tam. Keby niekomu teraz napadlo ísť práve na takýto film, upozorňujeme, že už z našich kín pomaly odchádza.

Nedokonalé obrazy dokonalosti

Vernisáž / Nástupište 1-12 Štvrtok 19.00

Topoľčiansky multimediálny priestor pre kultúru Nástupište 1-12 pokračuje vo výstavách mladej súčasnej maľby. Po výstave Juraja Floreka a Juraja Tomana vystaví svoje maľby v priestoroch podchodu na autobusovej stanici Daniela Chrienová, absolventka banskobystrickej Akadémie umení. Výstava nesie názov Nedokonalé obrazy dokonalosti, no okrem nej dnes na Nástupišti uvidíte aj performancie Zuzany Žabkovej a Fera Királyho.

Malý muž veľkých talentov

Live šou / Slovenský rozhlas Štvrtok 20.00

Dvaja moderátori, traja improvizátori, jeden hosť a dve hodiny v živom vysielaní. To je základný model relácie Od veci_FM, ktorý však skôr naznačuje než vystihuje jej atmosféru a svojský štýl. Situačné scénky, absurdné momenty, narážky vtipné aj trápne, to už má k nim bližšie. Funguje to, dokonca už takmer rok. Aj vďaka hudobným hosťom, ktorí vedia rozprávať nielen o hudbe. Tým najnovším, ktorý doplní moderátorské duo Tomáš Hudák- Ludwig Bagin a improvizátorské trio 3T bude dnes večer Ozo Guttler. Bubeník skupín Korben Dallas a Tu v dome predvedie netradičnú školy hry na bicích, svoju rozhlasovú humoristickú minulosť z relácií Pookrievka a Macheta, zarecituje vlastné „neorurálne“ básne a povesť malého muža veľkých talentov ukončí ukážkami šamana rozumejúceho zvieratám.

Vstup do komorného štúdia Slovenského rozhlasu je voľný do naplnenia sály, program sa dá vypočuť naživo z éteru Rádia_FM.