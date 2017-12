Pierce Brosnan: Špión na dôchodku

V novom filme Dlhá cestu dolu si výnimočne zahral samovraha.

17. apr 2014 o 14:51 Miloš Krekovič

Bonda sa už nezbaví, ešte aj v šesťdesiatke pripomína špióna na dôchodku. Teraz si však írsky herec mohol zahrať samovraha.

Koľko treba samovrahov na zakrútenie žiarovky? Dvoch mužov a dve ženy, mohol by nám napovedať príbeh filmu Dlhá cesta dolu, ktorý práve ide do kín.

Na Silvestra, keď normálni ľudia oslavujú príchod nového roka, lezú štyria zúfalci na strechu domu ukončiť svoj život, každý z iných dôvodov. Hore je však nával. A ako zisťujú, skupinová samovražda nie je ľahká záležitosť.

Predstava, ako sa krúžok odhodlaných samovrahov v momente skamaráti, začne sršať hláškami a humorom, navzájom si poodkrýva tajomstvá a potom sa uznesie, že so smrťou vydrží do Valentína, nevyzerá ktovieako vierohodne. Samovraha, ktorého hral Pierce Brosnan, obhajuje herec slovami:

„Môže sa to stať. Je to, ako keď cestujete alebo sa dáte len tak do reči s neznámym človekom na zastávke autobusu. Tiež s ním môžete debatovať otvorene, prezradiť mu čokoľvek, pretože viete, že ho už asi nestretnete.“

Jeho Martin, na začiatku skrachovaná existencia, sa postupne polepší a možno, že jeho príklad pomôže aj potenciálnym divákom.

„Neviem, či pomôže ľuďom, ktorí majú ozaj pocit, že stoja na konci svojho rebríka. Ale je možné, že to uvidí niekto, kto sa práve cíti mizerne, a povie si – ešte sa život nekončí, vonku sieti slnko, problémy sa dajú riešiť,“ povedal pre britský Guardian šesťdesiatnik, bývalá tvár Jamesa Bonda, vo svojom dome na Havaji.

Bond na dosah

Môže to znieť pokrytecky od niekoho, kto je dávno za vodou. Priznáva, že postava agenta 007 etabluje hereckú tvár na svetovej scéne ako žiadna iná. Vlastne by z nej mohol vyžiť až do konca života a dabovať videohry s Jamesom Bondom.