Cannes bude bez nás

Najväčší filmový festival zverejnil filmy v súťaži. Slovenský film Zlatú palmu iste nezíska.

21. apr 2014 o 15:41 Kristína Kúdelová, kk

Festival v Cannes ohlásil, ako bude vyzerať hlavná súťaž. Opäť v nej raz nie je žiadny slovenský ani český film. O Zlatú palmu budú súťažiť David Cronenberg (s filmom Maps to the Stars), Ken Loach (Jimmy's Hall), Mike Leigh (Mister Turner), Atom Egoyan (Captive) či Tommy Lee Jones (The Homesman). Francúzov bude zastupovať aj Jean-Luc Godard, nakrútil film v 3D (Adieu au langage) a to v sebe asi skrýva provokáciu. Godard sľúbil na festival prísť, „čo inými slovami nič neznamená,“ povedal riaditeľ Thierry Frémaux.

V druhej súťažnej sekcii Istý pohľad má svoj debut herec Ryan Gosling, volá sa Lost River a podľa prvej fotografie sa zdá, že bude extravagantný aj temný (na snímke). S filmom o revolúcii na majdane príde režisér Sergej Loznitsa, v Cannes veľmi obľúbený.

Filmy do súťaže nestihli dokončiť Terrence Malick (nedávno zvíťazil so

Stromom života) ani Emir Kusturica (dvojnásobný víťaz Zlatej palmy). Pravdepodobne sa nepremietne ani film Welcome to New York o sexuálnom škandále Dominiqua Straussa – Kahna, ktorý sa pred tromi rokmi prevalil práve počas festivalu.