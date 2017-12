Hlúposti sa oplatí dať šancu. Akčná klauniáda s Costnerom je zábavná

21. apr 2014 o 15:44 Miloš Ščepka

Vo filme 3 dni na zabitie nie je skoro žiadny motív originálny. Všetky sú však podané tak prehnane, až je to nakoniec celkom zábavné.

Vlani na jeseň sme videli film Luca Bessona Mafiánovci s Robertom De Nirom, Michelle Pfeifferovou a Tommym Lee Jonesom.

Teraz kiná ponúkajú 3 dni na zabitie s Kevinom Costnerom, kde sa francúzsky filmár uspokojil s produkciou a spoluautorstvom scenára, réžiu prenechal Josephovi McGintymu Nicholovi, známemu pod umeleckým menom McG.

Podobne ako v Mafiánovcoch, aj tu musí hlavná postava tajiť svoju totožnosť, vďaka čomu sa dostáva do komických interakcií s rodinou, susedmi a okolím.

Motív agenta, ktorý sa aj pred najbližšími maskuje ako obchodník, poznáme prinajmenšom od čias Pravdivých lží s A. Schwarzeneggerom – ktoré boli remakom francúzskej krimikomédie La totale!

Ťažká práca

3 dni na zabitie USA, Francúzsko 2014, 117 min

2014, 117 min Scenár: Adi Hasak, Luc Besson.

Adi Hasak, Luc Besson. Réžia: McG.

McG. Kamera: Thierry Arbogast.

Thierry Arbogast. Hudba: Guillaume Roussel.

Guillaume Roussel. Hrajú: Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Amber Heard, Connie Nielsen, Richard Sammel, Eriq Ebouaney, Tómas Lemarquis

Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Amber Heard, Connie Nielsen, Richard Sammel, Eriq Ebouaney, Tómas Lemarquis Premiéra v SR: 17. apríla

Po tom, ako agent Ethan Renner zo zdravotných dôvodov sklamal v akcii, vysvitlo, že trpí vážnou chorobou a ostáva mu len zopár mesiacov života. CIA nad ním zlomila palicu a prepustila ho domov „na dožitie“.

Hoci Ethanove vzťahy s ex-manželkou Christine (Connie Nielsen) a dcérou Zoey (Hailee Steinfeld), ktoré pre prácu zanedbával, sú veľmi narušené, muž chce pred smrťou napraviť, čo sa dá. Bude to ťažká práca. A do jeho večne prázdneho parížskeho bytu sa nasťahovala rodinka afrických squatterov, ktorých podľa polície nesmie vyhnať na ulicu, lebo by porušil zákony.

Potom sa mu ozve agentka Vivi Delay (Amber Heardová) s poslednou úlohou: zabiť hlavu zločineckej organizácie. Odmenou bude experimentálna liečba.

Civilné problémy, brutálne násilie

Ako v Mafiánovcoch, ale aj Wasabi či sérii Taxi, aj tu má byť zdrojom humoru kontrast medzi brutálnym násilím a komediálnym riešením civilných rodinných problémov.

Napriek značnej ošúchanosti a nepôvodnosti sa to darí lepšie ako v Mafiánovcoch. Možno preto, že režisér film štylizuje až premrštene, do sebaparódie, akejsi akčnej kriminálnej klauniády, v ktorej sú všetky osvedčené výstupy – zmeny kostýmov, naháňačky, neobyčajné spôsoby týrania i zabíjania – absurdne zveličené a deformované.

Dáva okato najavo, že všetko je umelé, nereálne. Pri presunoch po Paríži sa autori vybláznili vo vytváraní zámerne nezmyselnej topografie, v ktorej pohľadnicové atrakcie susedia a ešte sa aj premiestňujú podľa potreby.

Tomuto neuveríte

Agentka Vivi v bezpečí ústredia CIA chodí ako sivá myška, ale do nebezpečných akcií sa čo najbláznivejšie, najvýstrednejšie vybúri s účesom, mejkapom aj oblečením.

Dáva Ethanovi úlohy, ktoré by mohla rýchlejšie a efektívnejšie splniť sama. A podáva mu onen zázračný liek v podobe obrovských injekcií, hodných cirkusových klaunov.

Ethana zasa vždy v rozhodujúcich momentoch prenasledovania, mučenia či zabíjania vyrušuje dcéra so svojimi pubertálnymi problémami.

Bezmála dve hodiny týchto podivností, absurdít a bláznivostí dokázal režisér zmiešať dohromady tak, že filmu síce ani na chvíľku neuveríte, ale jeho nezmyselnosť a hlúposť, nedomyslenosť a nespojitosť neuráža, práve naopak – zabáva, takže z kina síce vyjdete s prázdnou hlavou, ale zato s dobrou náladou.