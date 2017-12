Tipy na dnes: Profil režiséra, ktorý nepozná žiadne limity

Profil Abdellatifa Kechicha

A4 - Priestor súčasnej kultúry

Dalo by sa predpokladať, že víťazstvo v Cannes prinesie režisérovi slávu, popularitu, že sa mu postará o dobré meno. V prípade Abdellatifa Kechicha a jeho filmu Život Adele to neplatilo. Herečky v hlavných úlohách začali v médiách hovoriť o tom, aké náročné bolo nakrúcanie a aj zástupcovia technických profesií sa sťažovali, že s Kechichom sa nedá dohodnúť, že pri ňom neplatí žiadny zákonník práce. Napokon, aj sám riaditeľ festivalu v Cannes mal skúsenosť s jeho tvrdohlavosťou, nepodarilo sa mu donútiť ho, aby film postrihal na klasickejšiu dĺžku.

Je to nepriaznivý obraz? Ako sa to vezme. Abdellatif Kechiche je nekonvenčným a nespútaným filmárom, neakceptuje štandardné vzorce, nevidí obmedzenia, odmieta limity. Do francúzskej kinematografie vstúpil s témami a miestami, ktoré v nej bývali málo zastúpené (predmestia, život prisťahovalcov, vplyvy arabskej kultúry), odvážne pracuje s telesnosťou a energiou, ktorá ju sprevádzala.

Nepotrebuje vysvetľovať kontext príbehov a ani veľmi nepoužíva celkové zábery, má rád dlhé detailné zábery, pri ktorých akoby sám čakal, čo sa môže stať. Niekomu sa môžu zdať až neznesiteľné, no dá sa pritom veriť, že nerobí experimenty pre experimenty. Ale že len tvrdohlavo a plný viery čaká na chvíľu, keď sa vo filme - v tom náročnom a ťažkopádnom médiu - prejaví skutočný, autentický život.

V bratislavskej A4 sa práve začína prehliadka jeho filmov. Dnes sa premietne jeden z jeho prvých - Únik. Zajtra zas Rybí kuskus, ktorý sa stal s prehľadom najúspešnejším francúzskym filmom roku 2008. V piatok je na programe smutná a zároveň provokujúca Čierna venuša. Po netradične konfliktnej polemike okolo drámy Život Adele si Abdellatif Kechiche myslel, že už nikto nebude mať chuť ísť na taký "pošpinený" film do kina, obával sa, že ho už nikto nedokáže pozerať s čistým srdcom. V každom prípade však Zlatú palmu získal zaslúžene a budúcu stredu sa Kechichova prehliadka v A4 ukončí práve ňou.

Scarlett a patizóny

Výstava do 30. mája / SODA gallery

V bratislavskej galérii Soda je od minulého týždňa samostatná autorská výstava Adama Štecha. Mladý autor študoval maľbu na pražskej AVU. Jeho tvorba čerpá z vplyvov a odkazov klasickej maľby. Vybrané obrazy zo slávnych, reprodukovaných umeleckých diel z veľkých muzeálnych zbierok rozoberá na jednotlivé komponenty: dobové prvky, pozadia a alegorické symboly. Následne všetko preštuduje, roztriedi a jednotlivé elementy opätovne zloží dohromady v nových konfiguráciách a v novom kontexte. Výsledkom sú pulzujúce, odvážne, takmer frankensteinovské vtipné portréty, ktoré majú romantickú noblesu a strašidelnú dôvernosť. Výstavu s názvom Scarlett a patizóny nájdete v galérii Soda do konca mája.

Kto prekukne všetky frázy?

Obludárium / KC Dunaj Bratislava 20.00 h





Aké zviera v sebe skrýva charizmatický herec a neúspešný kandidát na prezidenta? Čo v sebe skrýva krehká speváčka, keď dokázala porušiť, rozbiť a prekročiť nekompromisné pravidlá šoubiznisu? Ktorý Slovák kreslil zberateľské obálky komiksov pre Američanov a navrhuje postavy do svetových počítačových hier?

Všetky odpovede budú jasné návštevníkom štvrtého pokračovania cyklu večerov Obludárium. Pišta „Vandal“ Chrappa si tentoraz ako hostí do svojej šou pozval Milana Kňažka, Janu Kirschner a Milana Ivana. Kto sa postará o hudobné predely, je jasné, moderátor – predposledný originál medzi slovenskými moderátormi - ktorý má „mentálny postreh divej šelmy a líščí ostrovtip“, sľubuje, že „prekukne všetky frázy, táraniny a floskuly“.