Tipy nadnes

Transcendencia, Voices Live 34, Martin Benka − Na liptovských holiach

Transcendencia

Johnny Depp sa stráca, treba ho nahrať do počítača

Už sa len veľmi zriedkavo stáva, že Johnny Depp hrá v nejakom civilnom filme alebo aspoň s civilným výzorom. Film Transcendencia vypĺňa toto prázdno, ale zase nie až tak veľmi, len trochu, veď vidíte ten názov.

Depp v ňom dostal úlohu vedca, vizionára, génia, ktorý by chcel svoje znalosti o moderných technológiách využiť na vytvorenie lepšieho a krajšieho sveta a nepopiera, že by ho rád aj ovládal. Nečakaná choroba mu však neumožní dielo dokončiť, jedinou záchranou by bolo, keby jeho kolegovia uploadli - nahrali - jeho myseľ do počítača a aspoň tak jej umožnili neohrozene tvoriť a ďalej žiť. Preto má aj film podtitul: Včera som bol človekom.

Sci-fi príbehy bývajú vtedy vydarené, ak v nich filmári dokážu vytvoriť novú logiku sveta, dopodrobna opísať a vysvetliť mechanizmy, ktoré neexistujú, a pridať im také čaro, aby im nakoniec ľudia túžili uveriť. Filmu Transcendencia chýba tento základný element. Myšlienka, kam by ľudstvo dospelo, keby bolo šikovnejšie a nesmrteľné, nie je síce vôbec márna. Keďže však obraz takéhoto nového (a niekedy, ktovie, aj možného) sveta je len povrchne, nepresne a nezrozumiteľne načrtnutý, nemá sa ani ona ako vyvíjať a napádať naše pokojné a idealistické mysle.

Transcendencia je možno ťažké slovo a vysvetliť ju je náročný projekt. Ale Johnny Depp, ktorý dokáže zahrať všetko, nemal v takejto úlohe ani čo hrať. Je vlastne celkom záhadou, prečo svoju tvár prepožičal práve tomuto prostému nepresvedčivému filmu.

Voices Live 34

Multižánrový večer 19.00

Zuzana Homolová s albumom Ňet vekšeho rozkošu, kapela Bad Karma Boy s debutovým eponymným albumom, Pišta Vandal a kniha Pekelná muzika, dizajnér a grafik Martin Jenča alias Žltý, Zuzana Kronerová a festival Nová dráma 2014, herečka Petra Vajdová, projekt Učíme pre život v krátkom filme a rozhovore. Nie veru, nie je to zoznam hostí žiadneho festivalu, ale jediného večera, ktorý sa volá Voices Live. Dnes sa na doskách bratislavského Divadla Heineken Tower Stage uskutoční už jeho tridsiate štvrté pokračovanie a všetko napovedá tomu, že sa tu opäť zíde veľmi príjemná spoločnosť, v ktorej sa oplatí stráviť čas. A ak nie naživo, tak aspoň prostredníctvom internetovej televízie MeToo.

Martin Benka − Na liptovských holiach

Stretnutia s výtvarným umením SNG / Zvolenský zámok 18.00

V cykle Stretnutia s výtvarným umením bude dnes o 18.00 h v Slovenskej národnej galérii na Zvolenskom zámku hovoriť kurátorka Katarína Bajcurová o premene tvorby Martina Benku (1888 – 1971), ku ktorej došlo po jeho prvých cestách na Slovensko (1913, 1920), a vysvetlí tiež pojem „slovenský šok“ (Marian Váross). Na základe obrazu Na holiach (Na liptovských holiach) z roku 1922 a niekoľkých ďalších obrazov zo zbierky SNG priblíži Benkovo špecifické chápanie obrazového priestoru. Na začiatku premeny Benkovej tvorby stál novoobjavený zážitok z prírody a krajiny na severe stredného Slovenska, dotyk s horskou scenériou, ktorá mu bola dovtedy neznáma. Maliarske spracovanie témy slovenského vrchárskeho života si totiž vyžadovalo inú techniku a iné výrazové prostriedky, ako dovtedy používal.