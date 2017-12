Pozvánky

Ivan Šimko v Turčianskej galérii, Peter Krištúfek v Ex Libris, Koncert Jednofázového kvasenia, Zamrežovaný zápisník Rudolfa Sikoru, Spoveď záškoláka.

24. apr 2014 o 0:00 (kul)

Ivan Šimko v Turčianskej galérii

V Turčianskej galérii v Martine otvoria dnes o 17.00 h výstavu Ivana Šimka (1914 – 2014) ... vidíte život. Kurátorkou je Jarmila Kováčová, výstava potrvá do 29. júna.

Peter Krištúfek v Ex Libris

Na dnešnom literárnom stretnutí v bratislavskom kníhkupectve Ex Libris v SNG sa o 18.30 h bude so spisovateľom a filmárom Petrom Krištúfkom rozprávať Viktor Suchý.

Koncert Jednofázového kvasenia

Skupina Jednofázové kvasenie v rozšírenej zostave Miloš Janoušek, Dušan Valúch, Karol Svozil, Tomáš Kukliš a Jakub Janoušek bude koncertovať v piatok o 19.00 h v divadle TICHO a spol. na Školskej 14 v Bratislave.

Zamrežovaný zápisník Rudolfa Sikoru

V bratislavskej Zahorian &co Gallery na Mierovej ulici 7 sa v piatok skončí výstava Rudolfa Sikoru Whilte Checking the Blood Pressure and Phoning (Barred notebook) – Pri meraní tlaku a telefonovaní (Zamrežovaný zápisník).

Spoveď záškoláka

Prezentácia knihy Mariána Hatalu pre väčšie deti a menších dospelých Spoveď záškoláka bude v sobotu o 18.00 h v bratislavskej Café Magritte na Ulici Ľ. Fullu 9/A na Dlhých dieloch. Hudobný program: Ivica Gabrišová-Encingerová (flauta) a Miriam Rodriquez Brüllová (gitara).