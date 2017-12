Filmové premiéry tohto týždňa

Buena Vista Social Club, Dlhá cesta dole, Nekonečná láska, Prežijú len milenci.

24. apr 2014 o 16:18 Miloš Ščepka

Tento týždeň idú do slovenských kín filmy:

Buena Vista Social Club

Nemecko-USA-Veľká Británia-Francúzsko 1999, 105 minút

Scenár: Nick Gold, Wim Wenders. Réžia: Wim Wenders. Kamera: Jörg Widmer. Strih: Brian Johnson. Hudba: rôzni autori. Účinkujú: Compay Segundo, Eliades Ochoa, Ry Cooder, Joachim Cooder, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Rubén González, Orlando 'Cachaíto' López, Amadito Valdés, Manuel 'Guajiro' Mirabal, Pío Leyva, Manuel 'Puntillita' Licea, Juan de Marcos González a ďalší.

Slovenská premiéra 24. apríla 2014

Celovečerný hudobný dokument Wima Wendersa v roku 1999 zachytil cestu amerického skladateľa, hudobníka a producenta Ry Coodera za tradičnou kubánskou tanečnou hudbou a jej zabúdanými interpretmi. Nasledovala hudobná horúčka, ktorá z mien Compay Sgundo, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo a ďalších spravila svetoznáme hviezdy. Trvá už pätnásť rokov, hoci najnovšie turné hudobného združenia Buena Vista Social Club je údajne rozlúčkové. Vďaka filmu prestala byť kubánska hudba záležitosťou fanúšikov world music a stala sa stredným prúdom.

video //www.youtube.com/embed/mwyGPg8cYvY

Dlhá cesta dole

Veľká Británia 2014, A Long Way Down, 96 minút

Scenár: Jack Thorne. Réžia: Pascal Chaumeil. Kamera: Ben Davis. Strih: Chris Gill, Barney Pilling. Hudba: Dario Marianelli. Účinkujú: Aaron Paul, Pierce Brosnan, Toni Collette, Rosamund Pike, Imogen Poots, Joe Cole, Tuppence Middleton, Sam Neill a ďalší.

Slovenská premiéra 24. apríla 2014

Ďalšiu z adaptácií románov populárneho britského autora Nicka Hornbyho (Sex, dievčatá, čokoľvek, Ako na vec) režíroval niekdajší spolupracovník Luca Bessona, francúzsky režisér Pascal Chaumeil. Z jeho tvorby poznáme len romantickú komédiu Zvodca na prenájom. Na streche vežiaka, obľúbenom mieste samovrahov, sa počas silvestrovskej noci stretnú štyria neznámi (Toni Collette, Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul). Neskočia však, ale uzavrú dohodu, že zostanú nažive a spolu minimálne do sviatku svätého Valentína. Tak sa v deň, keď mali ich životy vyhasnúť, začne pre všetkých nečakané dobrodružstvo, ktoré všetkým znovu vráti chuť žiť.

video //www.youtube.com/embed/gyhfZZupU7c

Nekonečná láska

USA 2014, Endless Love, 104 minút

Scenár: Shana Feste, Joshua Safran. Réžia: Shana Feste. Kamera: Andrew Dunn. Strih: Maryann Brandon. Hudba: Christophe Beck. Účinkujú: Alex Pettyfer, Joely Richardson, Robert Patrick, Rhys Wakefield, Bruce Greenwood, Gabriella Wilde, Dayo Okeniyi, Emma Rigby, Anna Enger, Patrick Johnson, Gabriela Fraile a ďalší.

Slovenská premiéra 24. apríla 2014

Názov Nekonečná láska nesú tucty filmov pre kiná, video i televíziu. Najnovší prírastok je druhou adaptáciou románu Scotta Spencera o prvej láske spolužiakov Jade (Gabriella Wilde) a Davida (Alex Pettyfer). Prvú verziu v roku 1981 s neveľkým úspechom v USA režíroval Franco Zeffirelli. Súčasní mladí diváci však nemajú potuchy kto to bol, ani že v jeho verzii účinkovali Brooke Shields, Martin Hewitt, Tom Cruise a James Spader. Novú verziu má na svedomí kalifornská scenáristka a režisérka Shana Feste, ktorá ňou podľa vlastných slov chcela osloviť „ďalšiu generáciu romantických duší.“ Film, nakrútený s rozpočtom 20 miliónov dolárov, má ešte horšie kritiky ako Zeffirelli a od premiéry pred 5 týždňami si pripísal tržby 32,7 milióna.

video //www.youtube.com/embed/TRXGch6675Q

Prežijú len milenci

Only Lovers Left Alive. 123 minút. Veľká Británia-Nemecko-Francúzsko-Cyprus-USA 2013.

Scenár a réžia: Jim Jarmusch. Kamera: Yorick Le Saux. Strih: Affonso Gonçalves. Hudba: Jozef van Wissem. Účinkujú: Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Anton Yelchin, Mia Wasikowska, John Hurt, Jeffrey Wright,i Slimane Dazi, Carter Logan, Aurelie Thepaut, Ali Amine a ďalší.

Apoštol nezávislej kinematografie Jim Jarmusch (Podivnejší než raj, Noc na Zemi, Mŕtvy muž) nakrútil hviezdne obsadený minimalistický upírsky romantický horor. Upíri Adam (Tom Hiddleston) a Eva (Tilda Swinton) sú prastarí a už dávno sa dohodli, že pre krv nebudú zabíjať ľudí. No teraz do Detroitu, kde Adam pôsobí ako hudobník, prichádza ja Evina bláznivá nekontrolovateľná upírska sestra Ava (Mia Wasikowska). Začínajú sa problémy, ktoré nevyrieši ani útek Adama a Evy do Alžírska. Snímka, nakrútená za 7 miliónov dolárov, mala premiéru vlani v Cannes, ale nezískala žiadnu cenu, podobne ako neskôr na festivaloch v Toronte a Reykjavíku. Len katalánsky festival v Sitges Jarmuschovi priklepol mimoriadnu cenu poroty.