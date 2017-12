Iva Bittová nahrala sólo pre dvojice

Na nový album poskladala všetko, čo vie a čím je taká typická. V najbližších dňoch ho predstaví aj na piatich slovenských koncertoch.

24. apr 2014 o 18:25 Oliver Rehák

Kto ju raz počul, nemôže sa pomýliť. Takto spievajúca a simultánne hrajúca huslistka je len jedna. Hlas prechádza od dievčenskej jemnosti a hravosti k hlbšej naliehavosti a melanchólii, hudba strieda živelnosť ľudových piesní so štruktúrovanosťou a disciplínou klasiky.

Toto sa dá povedať o takmer všetkých doterajších sólových nahrávkach Ivy Bittovej vrátane tej najnovšej. Aj na albume Proplétám sú viac kompozície než pesničky a pomedzi ne sa prepletajú krátke improvizácie. Presne takto Iva Bittová sólové koncerty hráva a presne takto to aj nahrala – v Kostole sv. Jana Nepomuckého na Zelenej hore.

Proplétám tour Kedy a kde 26.4. Nové Mesto nad Váhom , Blue Note

, Blue Note 27.4. Nitra , Synagóga

28.4. Trnava , Synagóga

29. a 30. 4. Bratislava, Evanjelický kostol

Je tu zhudobnená čarovná Skácelova poézia zo zbierky Uspávanky (1983) aj zhudobnené verše Gertrudy Steinovej. Je tu hranie sa s akustikou priestoru (jasne počuť, ako sa speváčka prechádza s husľami po kostole) i hranie sa so slovíčkami. Je tu „malý príbeh jedného hebkého klbka lásky, ktoré sa nedá rozpliesť“ aj „príbeh starnúcej ženy lúčiacej sa so životom“, vášnivý rómsky nápev či nezvyčajné zhudobnenie rómskeho holokaustu.

To naznačuje vnútorné rozdelenie albumu do príbuzných dvojíc. Dokazujú to aj názvy improvizácií: Hladce – Obrace, Duše – Letí. Takmer všetky skladby v booklete autorka vybavila krátkym komentárom česky aj anglicky, čo pomáha urobiť jej tvorbu zrozumiteľnejšou. Pre fanúšikov aj pre tých, ktorých doposiaľ „divná slečinka“ obišla. To je tiež dôvod, prečo tento album ponúka asi najlepší vstup do jej sveta. Do sveta zrelej hudobníčky, ktorá už nepotrebuje byť originálna s každou novou nahrávkou, ale do každej novej nahrávky vie stále vložiť veľa silnej hudby.

Platí, že najlepšie to stále funguje naživo. U nás špeciálne: „Mám veľmi rada slovenské publikum. Je to moja najbližšia krajina i domov vďaka otcovi, ktorý sa narodil a vyrastal v Galante,“ povedala pred najbližšími koncertmi, ktoré ju čakajú.