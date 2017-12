Kto je pravý Shakespeare?

Povedali o ňom

Meno „William Shakespeare“ je najpravdepodobnejšie pseudonym, za ktorým sú skyté lži a veľké nezmáno. Edward de Vere, gróf z Oxfordu, človek, na ktorého sa pozerá ako na autora Shakespearových diel, stratil milovaného otca a odmietal matku, ktorá sa vydala veľmi skoro po manželovej smrti.

Sigmund Freud, psychoanalytik

Nezaujíma ma, kto napísal Shakespearove diela, ale ťažko uverím, že by to bol chlapec zo Stratfordu. Ktokoľvek to bol, musel mať aristokratické postoje. Jeho totálne pohŕdanie gramatikou mohlo byť len prístupom nadanej mysle.