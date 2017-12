Mia Wasikowska: Koketa, ktorej zachutí krv

25. apr 2014 o 16:19 Alena Štifilová

„Chcelo by to úlohu poriadnej chuligánky. Hrať len hrdinky a nepochopené outsiderky nie je vôbec zábavné,“ rozmýšľala Mia Wasikowska a Jim Jarmusch jej ponúkol roztopašnú a živelnú upírku Aveu v snímke Prežijú len milenci. Práve sa premieta v našich kinách.

Existuje recept, ako vychovať z dieťaťa hereckú hviezdu? Rodičia Mie Wasikowskej možno jeden majú – obaja sú umelci. Marzena Wasikowska je fotografkou, John Reid fotografom a výtvarným pedagógom.

Ich dom bol vždy plný umenia, či už to boli fotografické knihy, diskusie o dielach, návštevy galérií, alebo európske filmy. Marzena, rodená Poľka, si ich priniesla so sebou, keď v roku 1974 ako jedenásťročná emigrovala s rodičmi do Austrálie.

„Mama doma často púšťala európske filmy,“ spomína Mia Wasikowska. „Útržky z mnohých si dodnes pamätám. Milovala som filmy Krzysztofa Kieslowského, špeciálne Modrú a Červenú.“ Tiež spomína, ako ju fascinovala animovaná snímka Jana Švankmajera Něco z Alenky.

Rodičia sa zoznámili na vysokej škole, kde obaja študovali fotografiu a hoci odvtedy žijú spolu, zobrali sa len pred dvoma rokmi. Preto má Mia a jej dvaja súrodenci priezvisko po matke.

„Po poľsky rozprávam len trochu,“ priznáva 24-ročná herečka. „Asi rok sme tam žili, keď som mala osem rokov.“ Jej matka získala grant na pobyt v rodnej vlasti a na vytvorenie kolekcie opisujúcej jej osobnú skúsenosť s emigráciou. Zobrala celú rodinu a deti využívala ako modely. Ťažiskom jej tvorby sú portréty, Mia si ju ináč ako s fotoaparátom v ruke ani nepamätá. Aj jej prvé spomienky sa viažu na to, ako sa uprostred noci zobúdzala na blesk fotoaparátu, keď ju spiacu portrétovala.

„Celé naše životy sú zdokumentované fotografiami. Predpokladám, že tam niekde je pôvod môjho herectva,“ vysvetľuje Wasikowska.

„Nenásilným spôsobom nás to ovplyvňovalo, nikdy sme sa totiž nemuseli predvádzať alebo usmievať do objektívu. Len sme si robili svoje veci a ona nás fotila. Boli sme si však vedomí toho, že nás fotí, cítili sme dynamiku a napätie, ktoré pri tom vzniká medzi dvoma ľuďmi,“ hovorí pre Guardian.



S režisérom Timom Burtonom počas nakrúcania snímky Alica v krajine zázrakov (2010). FOTO: OUTNOW.CH

Dráma Stokerovci (2013):



Balet bol týraním

Ak k detstvu pred fotoaparátom pridáme akúsi nevysvetliteľnú hnaciu silu, čo ju ženie dopredu a núti stále niečo robiť, dostaneme jednu z najlepších mladých herečiek Hollywoodu. Sama to opisuje ako takmer nepríjemné nutkanie, aby sa viac snažila, sprevádzané pocitom, že už je aj tak neskoro a ona neuspeje.

„Dokonca, aj čo sa týka herectva, myslela som si: Som na to pristará,“ hanblivo sa usmieva. Mala totiž len štrnásť rokov, keď si na internete našla zoznam agentov – vedela totiž, že každý správny herec má svojho agenta, a obtelefonovala ich, či by ju nechceli zastupovať.

Jeden z nich súhlasil, napriek tomu, že nemala žiadne skúsenosti a od svojich deviatich rokov sa intenzívne venovala výhradne baletu. Každý deň po škole išla na tréning, skončila večer o deviatej. Keď sa jej na päte vytvoril boľavý kostený výrastok, ostala dva týždne doma a nečakane sa rozhodla, že sa k baletu už nevráti. Tanec milovala, napĺňal ju pocitom slobody, ale na profesionálnej úrovni išlo podľa nej skôr o týranie a despotizmus.

„Ten tlak je enormný. Trávite 35 hodín týždenne pred zrkadlom pozorovaním seba samého a z detailu, ktorý za normálnych okolností nie je dôležitý, sa zrazu stane seriózny problém. Tvar vášho členku? Veľkosť zápästia? Komické a absurdné, ale ak ste tanečník, dokáže to zničiť vašu kariéru,“ opisuje svet plný negativizmu a depresií.

Uvedomila si, že kým v balete ide najmä o dosiahnutie fyzickej dokonalosti, film jej ponúka presný opak. „Viem, že veľa ľudí tvrdí to isté o filmovom priemysle, ale ja ho považujem za oveľa tolerantnejší a ohľaduplnejší, čo sa týka telesného vzhľadu. Verte mi, skúste byť primabalerínou!“



Seriál In Treatment (2008). FOTO: OUTNOW.CH

Nechce niekto sfilmovať Janu Eyrovú?

Potom to už išlo rýchlo. Zahrala si v niekoľkých austrálskych filmoch a seriáloch a v sedemnástich rokoch odišla na svoje prvé nakrúcanie do Ameriky. V seriáli televízie HBO In Treatment o psychiatrovi Paulovi Westonovi, ktorý prijíma svojich pacientov doma, každý deň jedného, stvárnila mladučkú gymnastku Sophiu so samovražednými sklonmi.

Seriál mal veľký úspech a otvoril jej dvere do Hollywoodu. Ešte v ten istý rok si zahrala s Danielom Craigom vo vojnovej dráme Odpor a nestrácajúc čas béčkovými filmami pokračovala životopisnou snímkou Amelia – Stratená v Pacifiku s Hilary Swankovou a Richardom Gerom, komédiou Decká sú v pohode s Julianne Moorovou a Annette Beningovou, až jej konečne režisér Tim Burton ponúkol hlavnú úlohu v snímke Alica v krajine zázrakov.