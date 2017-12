Najlepší slovenský film je Môj pes Killer

Hlavné kategórie Národných filmových cien Slnko v sieti ovládol príbeh režisérky Miry Fornayovej.

26. apr 2014 o 22:40 TASR

Ocenenia Slnko v sieti ovládol Môj pes Killer. Filmová akadémia ocenila aj filmy Ďakujem, dobre, Kandidát či Kauza Cervanová, režiséra Dušana Hanáka a scenáristu Dušana Dušeka.

BRATISLAVA. Film Môj pes Killer získal Národnú filmovú cenu Slnko v sieti 2014. Jeho režisérka Mira Fornay v sobotu večer na javisko historickej budovy Slovenského národného divadla vyšla až trikrát, pretože získala ocenenie aj za najlepšiu réžiu a najlepší scenár.

"Som veľmi šťastná. Vybrala som si tému predsudkov, a tá môže byť aplikovaná na akúkoľvek časť spoločnosti, akurát na tom príklade, ktorý som použila v tom filme, tak tam sa to ukazovalo najľahšie a najabsurdnejšie, o čom je rasizmus, o čom sú predsudky a ako tie predsudky môžu zabíjať," povedala o téme režisérka Mira Fornay.

Za výnimočný prínos slovenskej kinematografii si ocenenie odnášajú režisér Dušan Hanák a scenárista Dušan Dušek.

"Mal som veľké šťastie na režisérov, pretože to boli režiséri, ktorí boli často spoluautori scenára, v prípade Dušana Hanáka aj Martina Šulíka. Musím povedať, že samotné písanie scenára bol pre mňa veľký zážitok, pretože ja som sa to od tých dvoch veľkých slovenských režisérov aj učil, čo to je scenár, ako pristupovať k téme, ako pristupovať k postavám, vybudovaniu konštrukcie scenára. Nebyť takých skvelých učiteľov, tak by som o tej scenáristike vedel oveľa menej, takže ja sa môžem len poďakovať," uviedol Dušek.

Štyri ocenenia získal film Ďakujem, dobre

Štyri ocenenia, všetky za herecké výkony, získal film Ďakujem, dobre. Zuzana Mauréry a Atilla Mokos boli ocenení za najlepší ženský a mužský herecký výkon v hlavnej úlohe, Jana Oľhová a Miroslav Krobot za najlepší ženský a mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

"Herectvo je pre mňa herecká práca, beriem ju pragmaticky, skôr mi je ľúto, že hlavná ženská postava nemohla mať tie atribúty, ktoré by mala mať, považovala som to skôr za vedľajšiu postavu. Budem rada, sa budú nakrúcať také filmy, kde budú hlavné ženské postavy," uviedla Zuzana Mauréry.

"Pre mňa to bola vzácna chvíľa, veľmi milé prekvapenie. Keď sa mi prvýkrát dostal scenár do ruky, nebol som s tou úlohou veľmi stotožnený. Tá postava je negatívna, bolo dosť ťažké zo začiatku sa dostať do nej, potom to už šlo," Atilla Mokos.

Najlepšia je Kauza Cervanová

O ocenenie v sedemnástich kategóriách sa v piatom ročníku uchádzalo celkom 14 dlhometrážnych hraných, 13 dokumentárnych, päť animovaných a päť krátkych hraných filmov, ktoré mali premiéru v rokoch 2012 a 2013.

Najlepším dokumentárnym filmom je Kauza Cervanová režiséra Roberta Kirchhoffa, najlepším animovaným filmom Sneh režisérky Ivany Šebestovej a cenu pre najlepší krátky hraný film získala dvojica Peter Begányi a Andrej Kolenčík za snímku Výstava.

Ocenenie za najlepší kameramanský výkon si prevzal Tomáš Juríček, za najlepší filmový strih Matej Beneš, obaja za film Kandidát.

Cena za najlepší filmový zvuk patrí dvojici Marián Gregorovič, Peter Mazáček za film Zázrak, Michal Novinski a Jan P. Muchow majú cenu za najlepšiu pôvodnú hudbu vo filme V tieni.

Cena za najlepší výtvarný počin patrí dvojici Michal Struss a Henrich Boráros za film Modrý tiger, cenu pre najlepšie návrhy kostýmov si prevzala Katarína Štrbová Bieliková za film Líbánky.

Najlepším zahraničným filmom v slovenskej distribúcii je Láska režiséra Michaela Hanekeho.

Národné filmové ceny Slnko v sieti sú určené na ocenenie najkvalitnejších filmov a tvorivých výkonov slovenskej kinematografie. Organizátorom a garantom cien je Slovenská filmová a televízna akadémia, autorom návrhu ceny Slnko v sieti je výtvarník Oliver Leššo.

Národná filmová cena Slnko v sieti sa realizuje ako bienále. Jej história sa začala v roku 2004 udelením historicky prvej ceny za celoživotný prínos slovenskej kinematografii režisérovi Jurajovi Herzovi.

Prvé slávnostné udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti sa uskutočnilo 8. decembra 2006 a Slovenská filmová a televízna akadémia nimi ocenila filmovú tvorbu z obdobia rokov 2004 2005.