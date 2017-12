Tipy nadnes

Nepoužiteľní, Avantgarda v Kasárňach, Kresby kávou.

28. apr 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, her, kul

Nepoužiteľní: Outsideri budú ešte populárni

Jednotka 20.20





Keď Francúzi hľadali náhradu za Jeana-Paula Belmonda, neprispôsobivého bonvivána, s ktorým sa zdal život zrazu jednoduchší, krajší a prekvapivejší, objavil sa Omar Sy. Keď ho videli vo filme Nedotknuteľní – najúspešnejšej francúzskej komédii všetkých čias, zaznamenali a vycítili podobný šarm, úsmev aj energiu.

Sy sa stal nedávno ich najobľúbenejšou osobnosťou. Táto nezvyčajná popularita ho predurčuje na to, aby hrával aj v policajných filmoch, ktorým sa vo Francúzsku tradične mimoriadne darí. A tak ako Belmondo zvykol, bude aj on možno hrávať nekonvenčných policajtov, čo sa veľmi nerozpakujú, netrápia sa konvenciami ani pravidlami a majú vlastnú logiku – samozrejme, príťažlivejšiu, ako tú všeobecne akceptovanú.

Režisér David Charhon to už využil vo filme Nepoužiteľní. Omara Sy v ňom postavil do kontrastu s jeho kolegom, mierne priškripnutým inšpektorom s buržoáznym pôvodom, ktorý má v spálni na stene plagát z filmu Profesionál – s Belmondom v hlavnej úlohe.

Ak sa táto komédia nestane pamätnou, bude to možno tým, že jej chýba trochu lepší rytmus a trochu originality. A tiež, že jej vznik sprevádzala evidentná snaha tvorcov využiť ešte rýchlo auru postavy, ktorú Omar Sy stvárnil vo filme Nedotknuteľní. (Napokon, aj náš distribútor sa zviezol, keď jej prisúdil slovenský názov Nepoužiteľní.)

Ak sa naň, naopak, raz spomínať bude, bude to aj tým, že prispela k vytváraniu novej tváre francúzskej kinematografie. Vo svete ju už nereprezentuje iba tradičná a vychýrená glamour z Paríža. Jej hrdinovia budú možno čoraz viac outsidermi – ale nie preto, že sa tak z roztopaše rozhodli, ale preto, že sa nimi kedysi, napríklad na parížskych predmestiach, narodili.

Avantgarda v Kasárňach

Koncert / Košice, Kasárne Kulturpark 19.00

Kým avantgardisti druhej polovice 20. storočia vo výtvarnom umení sú dosť známi, o ich hudobných kolegoch sa to veľmi povedať nedá. A o tých, ktorí pôsobia na našom území, to platí dvojnásobne. To bol hlavný dôvod, prečo sa dirigent askladateľ Ivan Buffa, ktorý vedie komorný súbor Quasars Ensemble, rozhodol urobiť koncertný dvojportrétskladateľov Romana Bergera a Mareka Kopelenta. Poskladal ho z ichskladieb, ktoré zložili v 60. rokoch aj z tých najnovších, takže to bude zároveň zaujímavé porovnanie, kam sa posunul štýl dvoch výrazných osobností. Sólistkami sú speváčky Eva Šušková a Denisa Šlepkovská, návštevníci koncertu uvidia aj výstavu diel troch generácií rodiny Bergerovcov.

Kresby kávou

Private Preview 16.00 / Roman Fecik Gallery

Názov predajnej prehliadky nových kresieb Jána Triašku nie je metaforický, ale doslovný. Autor, ktorý sa väčšinou venuje maľbe či tvorbe inštalácií, si zrejme chcel iba oddýchnuť pri šálke kávy, no napokon mu práve tá poslúžila ako vhodný nástroj na kreslenie. Súbor kávových kresieb z cyklu Family Album, ktoré kriticky reflektujú súčasnú spoločnosť, budú v bratislavskej Roman Fecik Gallery dopĺňať maľby zo série deveLOOP. Nie je to klasická výstava, ale formát „private preview“ určený najmä pre zberateľov. Súkromné prehliadky sa budú konať počas troch dní v prítomnosti autora. Pre bližšie informácie navštívte stránku romanfecikgallery.sk.