Psychoterapia Indiána

Dráma Jimmy P. prináša divákovi až nečakane príjemné prekvapenie.

28. apr 2014 o 17:44 Miloš Ščepka

Vydarenej snímke dominujú herecké výkony dua Benicio Del Toro a Mathieu Amalric.

Jimmy Pickard utrpel pri invázii vo Francúzsku úraz hlavy. Po návrate z vojny je uzavretý, mĺkvy, trpí bolesťami hlavy, poruchami sluchu i zraku. Lekári sa nazdávajú, že Jimmy P. (čo je aj názov francúzsko–amerického filmu) je schizofrenik. Predovšetkým však je takmer dva metre vysoký mohutný prériový Indián z kmeňa Čiernonožcov.

Nik nemusí z kola von

Našťastie príbeh láskavej, no pochmúrnej filmovej drámy sa ďalej neodvíja v znamení Preletu nad kukučím hniezdom. Práve naopak, Jimmy dostane tú najlepšiu možnú starostlivosť. Lekári pozvú do Topeky francúzskeho antropológa, psychiatra a psychoanalytika Georga Devereuxa. Rýchlo zistí, že pacient netrpí schizofréniou ani fyziologickými následkami poranenia hlavy a so zanietením začne pátrať, čo trápi Jimmyho dušu.

Francúzsky scenárista a režisér Arnaud Desplechin pokračuje v sľubnej medzinárodnej kariére snímkou inšpirovanou skutočným prípadom z povojnových USA. Minimalistickými prostriedkami, takmer úplne bez akcie – najmä monológmi a dialógmi načrtáva neobyčajné postavy a ich príbehy.

Pretože tu zďaleka nejde len o Indiána Jimmyho, svoj dramatický a prekvapivý osud má i bohémsky Devereux, ktorý vlastne nie je celkom Devereuxom. Neobyčajný je vzťah, ktorý sa medzi oboma mužmi vytvára, formuje a neustále premieňa. Silnú rolu zohráva pôvod pacienta i lekára, stretnutie oddaného indiánskeho katolíka s európskym židovským agnostikom, prelínanie osudov i kultúr, ktoré sú síce úplne odlišné, no v podstate takmer paralelné. Aj vďaka výprave a kostýmom obraz evokuje Ameriku v polovici 40. rokov, ale pohráva sa i s jemnými náznakmi dobovej americkej kinematografie.

Ticho, ktoré kričí

Silnou stránkou je obraz. Stéphane Fontaine, spolupracovník Jacqua Audiarda, nakrúcal v prériách Montany a v Michigane a svojráznu monumentálnu melanchóliu zvlnenej trávnatej krajiny preniesol i do výjavov z Jimmyho snov, účelne využívajúc nekompromisne jasnú oblohu i krvavý západ slnka.

S obrazom harmonizuje, ale v presne určených momentoch sa dostáva aj do kontrapunktu neustávajúca hudba Howarda Shora, držiteľa troch Oscarov za Pána prsteňov.

Tým najzaujímavejším a najsilnejším však je herecké dueto Benicio Del Toro – Mathieu Amalric. Mohutný pomalý, priam apatický Del Toro ako Jimmy postupne ožíva, kým malý, nepokojný, ortuťový až neurotický Amalricov Devereux sa vďaka rozvíjajúcemu prípadu i vzťahu upokojuje, spomaľuje. Ako katalyzátory premien pôsobia osudové ženy – u Jimmyho celoživotná tragická láska k Indiánke Jane (Misty Upham), u doktora vzťah s francúzskou milenkou Madeleine (Gina McKee).

Neobyčajná dráma Jimmy P. o stretnutí dvoch mužov, ktorých osudy sa stretli a opäť rozišli, sa v réžii Arnauda Desplechina stala perlou, ktorá vyrástla tam, kde to nikto nečakal. Pozorného diváka milo prekvapí a odmení zážitkom, akých nám kiná neposkytujú veľa.