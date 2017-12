Ako by dopadol van Gogh, keby chodil na psychoterapiu?

Jazyk i atmosféra knihy sú napriek jej odbornosti veľmi zábavné a osobné.

29. apr 2014 o 17:47 Hana Ševčíková

„Pýta sa novinár psychoanalytika: Keby k vám chodil van Gogh na terapiu, odrezal by si ucho? – Asi áno, ale vedel by prečo.“ Pri knihe Antona Heretika Humor je vážna vec (Trio Publishing) sa čitateľ dosť zasmeje, ale aj naučí.

Profesor psychológie Anton Heretik prichádza po ťažkých témach o extrémnej agresii s čímsi zdanlivo odlišným – humorom. Odlišným však iba na prvý pohľad, pretože humor má veľmi blízko k agresii, dokonca i k smrti. Čitateľ sa tiež dozvie, čo majú spoločné humor a sny, čo všetko robí humor s naším telom, zdravím i so sexualitou.

Prehľad sa môže zísť

Hneď v úvode sa autor predstavuje ako človek, ktorý má k humoru osobný vzťah. Vie pobaviť i vtiahnuť do problematiky. To, čo čitateľa čaká, nie je len zábava, ale miestami aj dosť tvrdá a pre laika spletitá cesta. Raz darmo – humor je vážna vec. Hlavne prvá časť o fenomenológii humoru a jeho súvislosti s rôznymi duševnými poruchami nie je jednoduchá.

Ďalej sa čitateľ dozvie, že psychológovia humor nielen skúmajú, ale i využívajú – napríklad v teste vtipov, ktorý dokáže odhaliť a rozlíšiť rôzne duševné poruchy, alebo v psychoterapii, a rad príde aj na Freuda, Junga, Rogersa, ale i menej známych psychoterapeutov. Tieto pasáže sú miestami úmorné, ale je to skvelá príležitosť urobiť si základný prehľad v psychoterapeutických školách a smeroch. Je nielen stručný a výstižný, ale i milý, zaangažovaný a vďaka vtipom aj dobre zapamätateľný. Takýto prehľad sa koniec koncov zíde aj vtedy, keď si raz budete hľadať psychoterapeuta.

Kniha sa končí osobnou a inšpirujúcou kapitolou o židovskom humore. Humor sa opäť stane vážnou vecou, ktorá odráža kolektívnu múdrosť národa s neľahkým osudom. Nakoniec autor opustí javisko a nechá čitateľa zabávať i zamyslieť sa nad starostlivo vybranými vtipmi. Vzdal sa ich analýzy a nechal čitateľa s jeho zážitkom – pretože, ako píše, prílišná analýza humoru môže celý zážitok oslabiť.

Môže to byť aj inak

Autor je z akademického sveta a cítiť to – kniha je odbornou prácou s bohatou bibliografiou, s citáciami a opismi výskumov, odbornými pojmami. Je prehľadná, učesaná, až učebnicovo rozčlenená, na konci každej kapitoly jednoduchý súhrn. Miestami je to pre laikov náročnejšie čítanie, celej veci to však dodáva vierohodnosť a tvorí príjemnú protiváhu záplave kníh, ktoré poskytujú zaručené recepty na život.

Humor je prítomný nielen v obsahu knihy, ale aj vo forme, poznámkach, zážitkoch a postrehoch autora. Sympatie vzbudzuje jeho schopnosť uťahovať si zo seba, ale i z čitateľa, ktorý má tiež možnosť otestovať si svoju schopnosť nebrať sa príliš vážne.

Zrelý autor sa nevyhýba ani ošemetným témam ako politická korektnosť, závislosť od alkoholu či predsudky voči starým ľuďom. Nepotrebuje sa však vymedzovať, bojovať ani presviedčať. Pripúšťa ako rabín Stern z jedného vtipu - že všetko môže byť aj inak. Čitateľa pozve do svojho sveta, trochu komplikovaného, ale fascinujúceho. Kto toto pozvanie prijme, môže sa dozvedieť vskutku zaujímavé veci.