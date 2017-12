Juraj Nvota: Kedysi bola v televízii asi voľnejšia ruka, je to paradox

Jeho výraz zaľúbeného ušatého výrastka je pamätný. Svoj najnovší film chce venovať hlavne deťom.

30. apr 2014 o 10:32 Eva Andrejčáková

Nevinným výrazom zaľúbeného ušatého výrastka sa nezmazateľne zapísal do dejín umenia. Od jeho prvej filmovej postavy, poštára Jakuba v Ružových snoch režiséra Dušana Hanáka, ubehlo už takmer štyridsať rokov. Ten záblesk v jeho tvári však stále badať. Najvýraznejší z nenápadných – JURAJ NVOTA. Jeho osobnosť sprevádza slovenských aj českých divákov už niekoľko desaťročí. Pravidelne hosťuje ako režisér v mnohých divadlách, stále má príležitosti nakrúcať filmy ako režisér i ako herec, roky funguje ako pedagóg režijno-hereckej tvorby. Svoj najnovší film chce venovať hlavne deťom.

Študovali ste divadelnú réžiu, ale začínali ste ako filmový herec vo výrazných úlohách u režiséra Dušana Hanáka. Ako si našiel práve vás?

Dušan Hanák hľadal nehercov, ale všímal si aj herecké učilištia. Napríklad Ivu Bittovú našiel na konzervatóriu v Brne. Mňa zahliadol hrať, lebo ako študenti réžie sme občas hrali menšie úlohy v predstaveniach našich spolužiakov.

Vyzeralo to sľubne, keď študenti réžie hrali?

Keď sme boli prváci, hneď sme si ako budúci režiséri museli vyskúšať všetko na sebe. Samozrejme, na hodinách herectva a prednesu nad nami trochu prižmurovali oko. Pamätám sa, že v úplne prvej etude som hral slnko, vyliezol som na rebrík a prstami som robil lúče. Potom sme si mali vymyslieť na hodine pohybu etudu bez slov. Tá moja sa volala Kto zamuroval ten tunel. Nikto jej neporozumel. A keď som na hodine prednesu recitoval Štúrovu reč zo snemu, profesor Záborský ležal pod lavicou a tiekli mu slzy od smiechu. Našťastie, vedel, že sa tým živiť nebudem, tak ma pustil do ďalšieho štúdia. To boli moje prvé herecké kroky.

A tie vážnejšie?

Neskôr som účinkoval v hre Stoštyri strán o láske. Hral som opitého básnika, malú epizódku. Zdena Studenková s Jozefom Vajdom hrali hlavné úlohy a ja som sa do nich tak započúval, že som, ako to už býva, zabudol na svoju repliku. Po chvíli znervózneli a opýtali sa ma, či sa náhodou nechcem niečo spýtať. Tak mi to došlo. Ale čo čert nechcel, to predstavenie si vtedy prišiel pozrieť aj môj profesor Budský. Po skončení prišiel za mnou, či by som vraj nechcel hosťovať v jeho Šašovskej komédii v SND. Zdal som sa mu veľmi autentický v tom, ako som nevedel, čo mám hrať. Tak som potom v Národnom chodil na chodúľoch. To som, našťastie, vedel, ale keď som prehovoril, všetci sa smiali.



Ako zaľúbený poštár Jakub s Ivou Bittovou v Ružových snoch Dušana Hanáka (1976)

Foto: Sita

Od začiatku vás charakterizovali krehké, dobrotivé postavičky. Sedelo vám to?

Dostával som takéto ponuky. Prichádzali samy od seba, podobne to bolo aj v prípade televíznych réžií. Nerozmýšľal som o tom, čo chcem dosiahnuť, skôr som sa vždy vyrovnával s tým, čo mi život priniesol. Po našom zoznámení pri filme Ružové sny sa ma Dušan Dušek opýtal, či by som sa neujal jeho scenára pre deti Paradajka za rohom a postupne som zrežíroval všetky jeho televízne scenáre. Bol to taký dar z neba. A napokon to prišlo samo aj vtedy, keď som mal už takmer päťdesiat a dostal som ponuku režírovať film Kruté radosti.

Ako dieťa ste boli tiež taký nenápadný?

Asi áno, žil som viac na ulici, v kŕdli. Hneď ako som sa narodil, odišli sme z Bratislavy bývať na dedinu Dolinky pri Zvolene. Bol tam výskumný ústav poľnohospodársky, kde otec pracoval, okolo bolo postavených asi desať domov, ani obchod, ani zastávka, najbližšie sa chodilo na Pstrušu. Tam bola aj škola, do ktorej začal chodiť môj starší brat. Sedel v triede akoby náhodou s Ondrejom Šulajom. V Dolinkách nežili skoro žiadne deti. Mal som tam len jednu staršiu kamarátku, Zdenuľu. Potom sme sa presťahovali do Piešťan, kde som zažil krásny kus detstva. Rodičia sa o nás nemuseli báť. Naučili nás plávať a potom sme už chodili na Evu, na Sĺňavu, k Váhu, po parkoch sami. Nakoniec, keď som bol štvrták, presťahovali sme sa naspäť do Bratislavy.

Prečo to presúvanie?