Obyčajné slová sa ľahko preložia

2. máj 2014 o 10:39

Preklad zbližuje? Dnes sa vrátim do minulosti a do jedného textu, ktorý literárne nie je veľmi cenný, ale v terajšom čase môže byť azda aj poučný. Veľa mi pritom skĺzlo už z pamäti, ale vraciam sa k problému, k významom reči. V tej poviedke žena prekladateľka a sprievodkyňa cudzincov tlmočí mužovi a žene, ktorí ovládajú iba vlastný jazyk. Tlmočníčka im tlmočí. Vzťahy a reči sú. Ďalšie okolnosti by pre tento prípad neboli dôležité, ale prekladateľka začala postupne významy povedaných slov meniť. Nie zásadne. Nepoužívala iba neutrálne slovníkové slová, ale už vyberá citlivejšie, intímnejšie varianty. Významy slov sa menia, atmosféra sa zdôverňuje. Rozhovor tých dvoch sa stáva srdečnejším, nežnejším, postupne sa do seba zamilúvajú.

Nejde mi o prekladateľský žart ani o profesionálnu morálku. Všímam si umenie používania slov, ich významu, a aj porozumenie. Od neutrálneho vzťahu hovoriacich až k citovému vzplanutiu, aj v tom je psychológia prekladania. Je to aj otázka etiky, pravdy a lži. Ale problém je aj to, že v rozličných jazykoch majú podobné slová iný význam. Vznikajú anekdoty, ako keď jedna známa chcela povedať, že už nie je mladé dievčatko, a povedala, že nie je panna. Sú aj vážnejšie veci. Slovo „sloboda“ v jednom národe má aj význam voľnosti, ľahkomyseľnosti až chaosu. V inom jazyku (národe) je sloboda aj prejav vernosti správnym princípom. Tu je ťažko prekladať.

Teda si myslím, že žijeme v časoch (na prahu konfliktov), keď by sa mala zjaviť, vyskytnúť, nájsť Veľká Galaktická, Mýtická i Mystická Prekladateľka, ktorá by našej generácii vnútila porozumenie. Kde by si Ukrajina mohla porozumieť s Ruskom, hoci je medzi nimi veľa krvi, Rusko s Poľskom, kde je tiež veľa krvi. A Európa s Ruskom, kde je takisto všeličoho dosť. Obyčajní ľudia hovoria obyčajné slová, tie sa ľahko preložia. Ale veľké slová ako Vlasť, Sloboda, Nezávislosť, to je už horšie, každý pod tým rozumie My. Tieto slová bývajú vysoko ideologicky vyšponované, každý tu rozumie to svoje, ťažko sa dohodneme. Európa sa už zmieruje s bývalou veľkosťou. Rakúska ríša je len Rakúsko, veľké Uhorsko je už Maďarsko, aj Sovietsky zväz je Rusko. Mohli by sa zmenšovať aj veľké pojmy, na ľudskejšiu úroveň.