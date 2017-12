Veľké pranie Erika Bindera

Dielo týždňa: Erik Binder: Pra-nie-r.

2. máj 2014 o 13:48 Denisa Gura Doričová

Dielo Pra-nie-r označuje jeho autor Erik Binder pojmom „konceptuálne pranie“. Chápe ho ako potrebnú očistu seba samého i svojho okolia. Nie je to zbytočné prepieranie špinavej bielizne na verejnosti, ale dôkladné vymytie zažraných škvŕn (stekancov?) z vlastnej tvorby.

Po takom pra(nierova)ní vynikne čistý tvar, Binderov najnovší výtvarný prejav sa zužuje na obrysy. „Pranie, po ktorom ostalo len ohraničené prázdno. Veci, cez ktoré môže svieži vetrík fúkať,“ hovorí umelec.

Každý kúsok tohto prázdneho ‚prádla‘ je vytvorený z drôteného kruhu - jednožilového medeného elektrického kábla. Takže okrem nánosov, ktoré stiekli, môže tiecť aj energia.

Binderove tvorivé aktivity sú multimediálne: maľuje, sprejuje, kreslí, modeluje, tetuje, fotografuje, zapisuje. V ostatných mesiacoch sa priklonil ku kresbe – líniou v priestore.

Podľa kurátorky Niny Gažovičovej táto nová poloha odhaľuje mocný autorský princíp, ktorý sa opakuje v rôznych celkoch naprieč celou umelcovou tvorbou. „Jeho podstatou je až obsedantné zaznamenávanie pravidelnosti; hľadanie podobnosti či poriadku (fotografická zbierka morských vĺn, sklenená guľa zachytená v rôznych prostrediach) v chaose univerza alebo, práve naopak, vnášanie neporiadku do jeho pevne stanovených súradníc.“

Na výstave v SOGA visí Pra-nie-r vedľa ďalších objektov, ktoré tiež vznikli zväčša ohýbaním drôteného kruhu. Tieto trojdimenzionálne meditácie o mikro- a makrosvetoch sú výsledkom niekoľkomesačného výskumu tvarov, hľadania ideálnej formy, kde okrem uvažovania zohráva veľkú úlohu aj rukodielnosť.





Dielo: Erik Binder: Pra-nie-r, 2013, 125 x 125 cm

Výstava: Erik Binder. Same same, but different, výstavné priestory Aukčnej spoločnosti SOGA, Panská 4, Bratislava, 22. apríla - 28. mája 2014.