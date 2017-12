Slovák siaha na módnu špičku, na slávnych sa priživovať nepotrebuje

Michaela Bednárová obdivuje tvorbu slovenského textilného dizajnéra Juraja Straku.

2. máj 2014 o 13:54 Jana Németh

Michaela Bednárová obdivuje viac než akúkoľvek zahraničnú hviezdu tvorbu slovenského textilného dizajnéra Juraja Straku.

Dalo by sa hovoriť o všelijakých hereckých hviezdach, módnych značkách a celebritách, veď aj teraz je na titulke Vogue v šatách z jeho látky Kylie Minogue, ale on nič také nepotrebuje – žiadne prvoplánové priživovanie sa na slávnych menách.

„Za všetkým, čo dosiahol, je len a len on, jeho talent a tvrdá drina,“ prízvukuje Michaela Bednárová.

Spočiatku sme sa chceli rozprávať o fínskej značke Marimekko – ikone severského textilného dizajnu, a aj sme o nej hovorili, no potom prišla reč na Juraja Straku – slovenského textilného dizajnéra, ktorý šesť rokov pôsobí vo Francúzsku, a bolo jasné, že práve on bude „obľúbencom“ tohto týždňa.

„Je iba zopár ľudí, ktorí hneď vedia, čo chcú a idú za tým – a taký je aj Juraj,“ hovorí Michaela o svojom bývalom spolužiakovi z bratislavskej VŠVU, ktorý nedávno začal navrhovať látky pre taliansky módny dom Schiaparelli.

Kolekcia Schiaparelli Haute Couture jar 2014 s látkami Juraja Straku.

Je to workoholik

Obľúbené dielo Juraj Straka textilný dizajnér

absolvent VŠVU v Bratislave, pôsobil vo francúzskej firme Bucol,

aktuálne navrhuje látky pre taliansku značku Schiaparelli

„Dobrá látka je deväťdesiat percent úspechu, ak nie aj viac,“ hovorí Michaela. Ako každá vec v dizajne aj dobrý vzor látky musí podľa nej priniesť niečo inovatívne, či už z hľadiska kompozície, technológie, alebo farebnosti.

„Znie to až neuveriteľne ťažko, lebo dnes sa nám môže zdať, že všetko tu už bolo, no vôbec to tak nie je. A Juraj Straka je toho skvelým príkladom.“

Prvýkrát si ho všimla ešte ako stredoškoláka, ktorý chodil do Galérie X brigádovať.