Peter Gabriel príde do Bratislavy: Toto turné servírujeme ako menu

Prečítajte si rozhovor s jedným z najvýraznejších britských hudobníkov aj spomienku na prvý koncert na Slovensku v lete 1994.

2. máj 2014 o 15:09 Oliver Rehák

Doteraz vždy vymýšľal nové projekty, ale ako naznačuje názov aktuálneho turné Back To Front, teraz je to inak. PETER GABRIEL ho špeciálne venuje svojmu najslávnejšiemu albumu So z roku 1986. V rozhovore, ktorý sprostredkoval promotér bratislavského koncertu z 5. mája, vysvetľuje prečo, a na jeho úvod povedal, že sa sem teší špeciálne: „Mám niekoľko priateľov z východnej Európy, ktorá je podľa mňa veľmi zaujímavým a kreatívnym miestom.“

Čo môže publikum očakávať od turné Back to Front tour 2014?

Toto turné servírujeme podobne ako menu. Tvoria ho tri časti – predjedlom je akustický blok, druhý chod je pikantný, pozostáva z experimentovania s elektronikou a na záver prichádza dezert – celý album So, od začiatku do konca, tak ako bol pôvodne urobený. Zrkadlí to proces jeho vzniku, to znamená, že začneme so skladbou, ktorá vlastne nebola dokončená. Celý akustický úvod vyznieva, ako keby sme pracovali s nápadmi, robíme ho pri naplno osvetlenej sále. Stredná časť je pokusom o hľadanie finálneho zaranžovania materiálu a potom prichádza to, čo väčšina divákov pozná.

Ako vlastne vznikol nápad zahrať znovu naživo celý album?

Keď som videl, ako Brian Wilson zreštauroval album Pet Sounds z roku 1966, dodalo mi to odvahu tiež sa pustiť do niečoho na spôsob retro, čo som predtým nikdy nerobieval. Išlo o druh podobnosti s pôvodným albumom, ktorý som si ako fanúšik obľúbil. Vtedy som si uvedomil, že to je spôsob, ako sa do toho pustiť. Na tom sme sa zhodli aj s klávesistom Davidom Sanciousom, ktorý hral na akordeóne, gitarách, ale namiesto originálneho starého Hammond organu využíva veľmi verné sample.

Peter Gabriel v roku 1967 založil artrockovú skupinu Genesis, v ktorej spieval a hral na flautu,

na sólovú kariéru sa dal v roku 1975, komerčný úspech prišiel až s piatym albumom So (1986).

Dostal sa na prvé miesto britskej hitparády a priniesol inteligentný pop pre dospelých, vyzreté a zároveň originálne skladby, na ktorých sa podieľali skvelí muzikanti,

jeho najväčším hitom je Sledgehammer, ku ktorému vznikol novátorský animovaný videoklip, úspechu výrazne pomohla televízia MTV,

dosiaľ vydal deväť štúdiových nahrávok, tou najnovšou je New Blood (2011),

okrem vlastnej kariéry veľa urobil aj pre scénu worldmusic - založil vydavateľstvo, festival Womad aj štúdio Real World Records, ktoré zviditeľnilo mená ako Youssou N'Dour či Nusrat Fateh Ali Khan,

pravidelne sa angažuje aj v oblasti ľudských práv a spoluprácou s rôznymi humanitárnymi organizáciami.

Zaznejú pesničky v presnom poradí, ako ste ich nahrali?

Poradie skladieb bolo v čase vydania albumu poprehadzované. Bolo to ešte v ére, keď sa bolo treba prispôsobiť vydaniu na LP platniach. Staré vinyly museli obsahovať v úvode oboch strán skladby s hutnou basovou linkou, s hrubým spodkom, pretože drážky na ich okrajoch sú širšie a smerom doprostred sa zmenšujú. Aby sme dosiahli tento plný zvuk, musel som napríklad z poslednej pesničky In Your Eyes spraviť prvú. Takéto kompromisy už na koncerte nezažijete.

Bolo od začiatku jasné, že vyrazíte na turné s pôvodnou zostavou ako v 80. rokoch?