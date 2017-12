Tipy na víkend

Deti hrajú v Žiline operu, Malá scéna premiéruje Maškarádu, rádio Devín vysiela Puritánov z newyorskej Metropolitnej opery.

3. máj 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, ea

Nedeľa / premiéra / Stanica Žilina-Záriečie 17.00

Deti hrajú operu

Žilinská Stanica uvedie v nedeľu súčasnú operu, ktorá vznikla spoluprácou detí a profesionálov

„Výskyt disharmónií, kalov a hudobných usadenín je v diele prirodzeným javom a naozaj ničomu to nie je na škodu“ - na prvý pohľad to vyzerá ako varovanie, ale v tomto prípade je to vysvetľujúca poznámka. Ide totiž o súčasnú operu s názvom 2´16´´ a pol: Vesmírna odysea na motívy hororových príbehov a strašidelných zvukov, ktorú hrá orchester zložený z vyše dvadsiatky detí.

„Najväčšou výzvou pri práci s detským orchestrom je dosiahnuť ticho. Naštudovanie slávnej skladby Johna Cagea 4′33” je v tomto zmysle nedosiahnuteľnejšie ako Bachove koncerty na jednej a Schönbergova dodekafónia na druhej strane. Preto sme sa na to dali; aj keď s realisticky uskromnenými očakávaniami - s víziou detskej porcie,“ povedal skladateľ a dirigent Marek Piaček. Dielo vzniklo v rámci medzinárodného projektu Karaoke Europe, ktorý prepája umelecké aktivity štyroch rôznych kultúrnych organizácií z Európy, medzi ktorými je aj žilinská Stanica.

Detská opera vznikla spoluprácou detí a profesionálnych hudobníkov Slovenskej filharmónie, ktorí si trochu navzájom vymenili úlohy: deti sa ocitli v úlohe serióznych hráčov orchestra a profesionáli zasa seriózne pristúpili na takúto hru. Výsledok ich snaženia, ktorý osciluje medzi vážnou hudbou a súčasnými ruchmi, si môžete prísť vypočuť a najmä pozrieť v nedeľu popoludní.

Divadelná premiéra / Nedeľa 19.00

Malá scéna STU: Maškaráda

Maškarádu napísal Jurij Lermontov päť rokov predtým, než ho na Kaukaze zastrelili v súboji. Za jeho života sa však na javisku nebola uvedená. Nebola to totiž iba tragédia lásky, ale aj hra, ktorá vykreslila politickú a spoločenskú situáciu po proticárskom povstaní. Prostredie petrohradskej smotánky, tráviacej čas zábavami, hazardnými hrami a milostnými avantúrami, zobrazuje cez hlavnú postavu náruživého hráča Arbenina, ktorý týmto svetom pohŕda a túži viesť pokojný rodinný život. Dramaticky mu ho však skomplikuje jeho chorobná žiarlivosť. Inscenáciu v preklade Milana Rúfusa uvádza zajtra v premiére divadlo Malá scéna STU v Bratislave. V réžii Štefana Korenčiho sa predstavia Michal Jánoš, Monika Stankovičová, Marián Viskup a ďalší.

Sobota / Priamy prenos / Rádio Devín 19.00

Puritáni z New Yorku

Dostať sa na predstavenie do jedného z najprestížnejších svetových operných domov je čoraz jednoduchšie. Nemusíte ani stráviť niekoľko hodín v lietadle tam a naspäť, stačí si cez víkend naladiť rádio Devín. V pokračovaní série priamych prenosov z newyorskej Metropolitnej opery si môžete vypočuť Puritánov. Ide o poslednú skomponovanú operu talianskeho skladateľa Vincenza Belliniho, hlavné postavy spievajú tenorista Lawrence Brownlee, sopranistka Oľga Pereťaťko a barytonista Mariusz Kwiecien. Orchester a zbor diriguje Michele Mariotti, večerom z Bratislavy sprevádzajú Igor Javorský a Ján Dúbravský.