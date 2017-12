Tipy nadnes

Filmový tip: Sacro GRA, Dvojica Lipa Lasica a Slávičaj v KC Dunaj.

5. máj 2014 o 0:00 Miloš Krekovič, Miloš Krekovič, her, jem

Filmový tip / Sacro GRA

Hrdinom je diaľnica

Unikátny dokument Gianfranca Rosiho ukazuje, aký život vedie komunita pod nultým okruhom Ríma.

Benátky sú najstarším filmovým festivalom sveta, ale toto sa za sedemdesiat rokov stalo vôbec prvýkrát. Hlavnú cenu Zlatý lev si vlani neodniesol hraný, ale dokumentárny film. Unikátnej udalosti zodpovedá unikátne uvedenie – preto dnes večer taliansky film Sacro GRA štartuje naraz v šiestich vybraných slovenských a českých kinách, súčasne v televízii (Film Europe Chanel) a na internete, čo divákom umožňuje vyberať si, kde novinku uvidia.

Znie to možno zvláštne, ale hrdinom je diaľnica. Nultý okruh Ríma, Grande Raccordo Anulare, obklopuje metropolu, žijúc vlastným každodenným životom. Dva roky sa filmár Gianfranco Rosi potuloval po okolí so štábom, osem mesiacov strihal zábery z mnohých kamier, lokalít a netypických uhlov pohľadu. Život rímskej periférie tvorí pestrý ekosystém – môžeme sem rátať obyvateľov priľahlých bytoviek, posádky sanitiek, dve tuláčky v karavane, botanika pri kontrole zdravia miestnej zelene, rybára na rieke Tiber, šľachtica, čo žije sám s dcérou, zbohatlíka v gýčovom zámočku alebo aj zákazníkov v pouličnom striptízovom bare.

Kto nestíha televíziu ani večer v Bratislave kino Film Europe s úvodom kritika Martina Ciela (20.30), ten môže film streamovať cez portál DAfilms.com. Príspevok je dobrovoľný.

Koncert / Slovenské komorné divadlo Martin 19.00

Dvojica Lipa Lasica

Po troch týždňoch predaja sa album Návšteva po rokoch stal platinovým a jeho autorov teraz čakajú tri koncerty po Slovensku. V divadlách sa občas zvykne koncertovať, ale len málokedy sa to prepojí tak ako teraz: „Ten moment, keď pozvem na scénu Milana Lasicu, je dôležitý. Všetko sa zmení. Ja odohrám ročne vyše stovky koncertov, ale len niektoré z nich majú túto zvláštnu pridanú hodnotu - Milanovu prítomnosť,“ vysvetľuje Peter Lipa. Hudbu vystrieda improvizovaný dialóg speváka s textárom, za ktorým nasledujú dva pesničkové duety. Dvojica Lipa - Lasica začína dnes v Martine, zajtra sa presunú do Košíc a v stredu do Banskej Bystrice.

Tvorivé reči / KC Dunaj 19.00

Štvrtý Slávičaj

Dnes večer bude v bratislavskom KC Dunaj štvrté pokračovanie „tvorivých rečí“ pod taktovkou obchodíku s dobrým dizajnom Slávica. Tento raz prídu o svojich skúsenostiach, o práci, ale aj o tom, čo robia, keď náhodou nepracujú, porozprávať dvaja páni – Jakub Liška a Ľubomír Kuča.

Ten prvý stojí za značkou „modranska“, ktorá spája tradičné postupy výroby majoliky a súčasný dizajn. Z rodinnej výroby, ktorú začal Jakubov otec začiatkom 90. rokov, je dnes úspešný podnik, ktorý vie, ako sa dá z overených tvarov a vzorov s pomocou dizajnu urobiť moderná, originálna keramika. Ľubomír Kuča zastupuje značku DeasfMessAnger, pod ktorou nájdete originálne bloky a zápisníky, ktoré v sebe skrývajú kus dobrodružstva. Ľubomír pri ich výrobe totiž vždy používa niečo, čo nájde v uliciach rozličných miest, po ktorých cestuje – staré knihy, hracie karty, výstrižky z časopisov a všeličo iné. Tvorivé reči bude s hosťami tento raz viesť Iveta Malachovská, pri šálke čaju zahrá Katarzia.