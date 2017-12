Ukrajinskí hudobníci zahrajú aj porozprávajú.Tipy nadnes

Music, Art, Love & Protest, Dvadsaťpäť rokov slobody

6. máj 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, jem

Ukrajinské duo Zapaska čakajú koncerty, krst CD aj rozprávanie o svojej krajine

Gorila Urban Space Bratislava, 20.00

Kým politici len rozprávajú, ako treba pomôcť ťažko skúšanej Ukrajine, humanitárna a kultúrna pomoc už reálne funguje. Aj na Slovensku. Po podpore tamojšej literatúry, ktorú promptne zorganizovala sieť kníhkupectiev Artforum, teraz prišiel rad aj na hudbu.

Vôbec prvým zahraničným prírastkom v katalógu vydavateľstva Slnko records sa stal album Kontur ukrajinskej Zapasky. Toto elektroakustické duo v roku 2009 vytvorili Jana Špačynská (spev, gitara, klávesy, drum machine) a Pavlo Nečytajlo (spev, gitara, elektronika), svojou hudbou aj celkovým prístupom v mnohom pripomínajú našu známu dvojicu Longital.

Nahrávku uvedie do života šéf festivalu Pohoda Michal Kaščák a po koncertnom krste príde druhá časť večera. Má názov Art, Love & Protest a muzikanti v ňom divákom priblížia aktuálne dianie na Ukrajine.

Sympatické je, že nejde len o jedinú akciu. Zapaska strávi na Slovensku niekoľko dní. Zajtra bude koncertovať v Poprade, vo štvrtok v Spišskej Belej a v piatok ju čakajú v Žiline. Potom sa presunie do Česka a budúci týždeň sa Jana a Pavlo ešte vrátia do Bratislavy. Zahrajú aj na Anasoft litera festivale.

Dvadsaťpäť rokov slobody

KRST KNIHY Artforum Bratislava 19.00

Krst knihy Dvadsaťpäť 2014 >< 1989 bude dnes o 19.00 h v bratislavskom Artfore za účasti autorov Petra Zajaca, Fedora Gála a Mira Švolíka, moderátorom bude Martin Mojžiš.

Kniha je akousi dvojičkou k spoločnej knihe Petra Zajaca a Fedora Gála 1+1, ktorá vyšla vo vydavateľstve Petrus pred desiatimi rokmi. Nadväzuje na stĺpčeky, ktoré písali obaja posledné roky pre magazín .týždeň. Rozhodli sa texty sústrediť na oblúk rokov 1989 – 2014 a nastaviť im akési viaclomné zrkadlo.

„Chceli sme nasvietiť rok 1989 rokom 2014 a rok 2014 rokom 1989 a spätne reflektovať zmeny, ku ktorým u nás došlo za posledných dvadsaťpäť rokov,“ hovorí o knihe Peter Zajac. „Zároveň sme sa na ne chceli pozrieť z dvoch odlišných uhlov pohľadu. Vedome sme sa rozhodli pre skratku, nechceli sme dobu opisovať, ale hľadať jej metaforu, ktorej František Mikloško hovorí znamenie doby.“

Texty spolu s intímnymi dobovými fotoesejami Mira Švolíka vytvárajú súčinnosť všetkých troch uhlov pohľadov a perspektív na dvadsaťpäť rokov, ktoré od revolúcie uplynuli.

Kto by nemal rád západy slnka

Vernisáž 18.00

Pred pár dňami otváral samostatnú výstavu v Berlíne, ale dnes bude späť v Bratislave, aby v galérii Zahorian&Co. otvoril vraj jedinú tohtoročnú výstavu na domácej pôde. Mladého úspešného maliara Andreja Dúbravského už výtvarným kruhom netreba predstavovať. Ak ste však doteraz jeho tvorbu nevideli – toto bude ideálna príležitosť, výstava potrvá do 13. júna a predávať sa bude na kilá – prečo, to sa už dozviete na výstave. Malo by tam byť všetko z posledného obdobia – plátna, na ktorých robil Dúbravský počas trojmesačného newyorského pobytu, ale i tunajšie maľby, ktoré často zachytávajú prírodné scenérie, západy slnka, východy mesiaca, rôzne drobné živočíchy a, samozrejme, ľudí.