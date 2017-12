Ovláda nás aj dnes chuť po moci?

Premiéra / Mestské Divadlo P. O. Hviezdoslava / 19.00

Doktor Macbeth

Hra o prvých dňoch nežnej revolúcie je Shakespearovou tragédiou len voľne inšpirovaná.

Nová hra Valerie Schulczovej a Romana Olekšáka je Shakespearovou tragédiou len voľne inšpirovaná, spoločnú majú tému moci. Autori sa pokúšali dostať do myslenia ľudí, ktorí moc zneužívajú a urobia všetko, aby si ju udržali. Prvé dni nežnej revolúcie, keď sa všeličo lámalo, a vyplavovalo sa preto aj veľa špiny, sú veľmi vhodnou kulisou na podobný príbeh. Hra vznikla z iniciatívy Mareka Ťapáka, ktorý ju vníma nielen ako pripomienku dôležitej historickej udalosti, ale predovšetkým ako vyjadrenie sa k sklamaniu z dnešnej spoločnosti.

Základná dramatická situácia je štandardná, sme na oslavách narodenín vplyvného primára Makovca (Marek Ťapák), za ktorým stojí ešte silnejšia manželka, dcéra člena ústredného výboru strany (Anna Javorková). Hostia však neprichádzajú, každý začína kalkulovať s tým, na ktorú stranu sa má prikloniť. Lekárske prostredie nie je zvolené náhodne, ide o profesiu, ktorá má prirodzenú autoritu a mala by prinášať dobro, práve tento predpoklad je však spochybnený. Aj nový predseda Verejnosti proti násiliu v nemocnici v podaní Mariána Mitaša je len inou verziou karieristu. Gabriela Marcinková, sestrička na oddelení a milenka hlavného hrdinu, je stelesnením celkom bežnej nádeje na zmenu, ktorá sa však ukáže trochu naivná. Tvorcovia deklarujú, že ak v hre chýba kladný hrdina, nejde o spochybnenie zmyslu revolúcie, ale o apel na to, aby sme prevzali zodpovednosť za to, čo robíme.

Výstava/ Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

Jaroslav Dvorský

Do 4. júna je v košickom Múzeu Vojtecha Löfflera sprístupnená výstava malieb, kresieb a sôch sólistu opery Štátneho divadla v Košiciach Jaroslava Dvorského nazvaná Tak, ako ho nepoznáme. Dvorský absolvoval Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave – odbor socha a neskôr pracoval niekoľko rokov ako reštaurátor. „Výtvarný talent Jaroslava Dvorského sa ani neskôr nerozplynul v atmosfére divadelného sveta,“ hovorí kurátor výstavy Viktor Jasaň. „Jeho impresionistické vyznania krajine a ľuďom jednoznačne potvrdzujú kultivovanosť nielen jeho umeleckého hlasu, ale aj oka.“ Výstava potrvá do 4. júna.

Multižánrový večer / 19.00 h KC Dunaj

Kulturšok!

Je to presne tak, ako naznačuje už názov tejto akcie. Dnes večer môžete v bratislavskom KC Dunaj vďaka vysokej frekvencii rôznych druhov umenia zažiť hotový kultúrny šok. Na programe sú koncerty, film, vizuálne umenie, literatúra aj kreatívny workshop. Od susedov prídu zahrať Kazety – kapela známa najmä svojím zvukom, ktorý sa vracia do éry syntetizátorov, nasledovať budú Herzog Herzog, Stratasoul a Woluux. Na plátne si môžete pozrieť dokumentárny film o Marekovi Brezovskom v réžii Patrika Lančariča, vypočuť básne Vlada Šimeka a Mirky Ábelovej, príde aj výtvarníčka a vídžejka Oľga Paštéková alias Oliq, Fest Anča premietne sériu krátkych animákov a ak sa budete chcieť zahrať, poslúži Jenga – vraj jednoduchá, ale zábavná spoločenská hra pre viac hráčov.