Filmové premiéry v našich kinách

Premiéru v slovenských kinách má dobrodružný film Bella a Sebastián aj romantická komédia Jedna za všetky.

Bella a Sebastián

Belle et Sébastien. Francúzsko 2013. 95 minút. Scenár: Juliette Sales, Fabien Suarez, Nicolas Vanier. Réžia: Nicolas Vanier. Účinkujú: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Dimitri Storoge, Andreas Pietschmann, Mehdi El Glaoui, Paloma Palma, Karine Adrover a ďalší.

Román francúzskej scenáristky, režisérky a spisovateľky Cécile Aubry o sirote Sebastianovi a jeho psovi z hôr na francúzsko-talianskom pomedzí, sa v rokoch 1965 až 1970 dočkal podoby mimoriadne populárneho televízneho seriálu, v ktorom titulnú rolu stvárnil jej syn Mehdi El Glaoui. O dve desaťročia poslúžil ako námet pre japonský animovaný seriál. Najnovšie ho do filmovej podoby adaptoval francúzsky režisér senegalského pôvodu Nicolas Vanier, tvorca príbehov, dokumentárnych i hraných filmov o zvieratkách. Mehdi El Glaoui stvárnil jednu z vedľajších postáv.

video //www.youtube.com/embed/lsHJK0bgyRw

Divergencia

Divergent. USA 2014. 139 minút. Scenár: Evan Daugherty, Vanessa Taylor. Réžia: Neil Burger. Účinkujú: Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Kate Winslet, Zoë Kravitz, Miles Teller, Ray Stevenson, Jai Courtney, Ansel Elgort, Maggie Q a ďalší.

video //www.youtube.com/embed/sutgWjz10sM

Ďalšou z tuctov autoriek, skúšajúcich šťastie na poli fantastickej literatúry pre mládež je Newyorčanka Veronica Roth. Keď sa jej román Divergent (2011) stal bestsellerom, mala 22 rokov. S rozpočtom 85 miliónov dolárov ho sfilmoval Neil Burger, tvorca snímok Iluzionista a Všemocný. Vo svete budúcnosti je Chicago na spôsob čarodejníckej školy v Rokforte rozdelené do frakcií podľa schopností a vlastností obyvateľov. No Tris (Shailene Woodley) do žiadnej nezapadá, je divergentná – má predpoklady a talent pre viaceré frakcie. Systém okamžite ukáže svoju odvrátenú tvár. Za šesť týždňov film zaznamenal tržby vo výške 233,68 milióna dolárov.

Chrobáčikovia: Údolie stratených mravčekov 3D (Francúzsko 2013)

Minuscule – La vallée des fourmis perdues. Francúzsko 2013. 89 minút. Scenár a réžia: Hélène Giraud, Thomas Szabo. Výtvarníci: Hélène Giraud, Franck Benezech. Hudba: Hervé Lavandier.

video //www.youtube.com/embed/Nn7ZNTtQ42g

Poetický francúzsky rodinný film, kombinujúci prírodopisný dokument s digitálnou animáciou, nadväzuje na vyše stodielny rovnomenný populárny seriál. Odvážna lienka s poraneným krídelkom pomáha čiernym mravčekom v boji proti červeným agresorom. Snímka sa do slovenských kín dostala už 27. decembra 2013. Teraz, v predvečer Medzinárodného dňa detí, sa distributér rozhodol uviesť do nich aj originálnu verziu s pôvodným, teda stereoskopickým obrazom.

Jedna za všetky (USA 2014)

The Other Woman

109 minút

Scenár: Melissa K. Stack. Réžia: Nick Cassavetes. Kamera: Robert Fraisse. Strih: Jim Flynn, Alan Heim. Hudba: Aaron Zigman. Účinkujú: Cameron Diaz, Leslie Mann, Nikolaj Coster-Waldau, Kate Upton, Taylor Kinney, Nicki Minaj, Kenneth Maharaj, Alyshia Ochse, Victor Cruz, Madison McKinley, David Thornton a ďalší.

video //www.youtube.com/embed/oDcaZ3StTfI

Newyorská právnička Carly Whittenová (Cameron Diaz) je šokovaná, keď zistí, že jej ideálny chlap Mark King (Nikolaj Coster-Waldau) má manželku (Lesie Mann). Zblíži ju s ňou zistenie, že Mark pred obidvomi tají milostný pomer s Amber (Kate Upton). Všetky tri ohrdnuté ženy spoja sily a s podporou Carlyinej sekretárky Lydie (Nicki Minaj) kujú rafinovanú pomstu. Syn slávneho režiséra Johna Cassavetesa nakrútil ďalšiu romantickú komédiu. Aj napriek nepriaznivým kritikám za osem dní utŕžila 58 miliónov dolárov.

Zakázaná zóna (Francúzsko-Kanada 2014)

Brick Mansions. Francúzsko-Kanada 2014. 100 minút. Scenár: Luc Besson, Bibi Naceri. Réžia: Camille Delamarre. Účinkujú: Paul Walker, David Belle, RZA, Gouchy Boy, Catalina Denis, Ayisha Issa, Carlo Rota, Andreas Apergis, Richard Zeman a ďalší.

video //www.youtube.com/embed/4CzcsN4k9FM

Luc Besson – Zdeněk Troška svetového akčného filmu – zistil, že už netreba vymýšľať nové príbehy, stačia len nové názvy. Svojho strihača Camilla Delamarra poveril réžiou aranžovaním remaku snímky Okrsok 13, ktorú preňho v roku 2004 vo Francúzsku nakrútil Pierre Morel. Bez ohľadu na logiku, zdravý rozum i fyzikálne zákony v divokom tempe rozpráva príbeh z Detroitu, v ktorom nesmú chýbať čestný no vydieraný strážca zákona, ukradnutá časovaná jadrová zbraň, prehnití politici, mocný gang ani tajní agenti a sexi krásky.