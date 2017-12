Uvidíte, čo je to sloboda

Úspech filmu Bella a Sebastián bol nevyhnutný, vraví herec Dimitri Storoge.

8. máj 2014 o 17:25 Kristína Kúdelová

Žiť v Paríži a nosiť kravatu, to už francúzsky herec DIMITRI STOROGE pozná. Teraz konečne prišiel film, v ktorom sú jeho partnermi deti, zvieratá a príroda. „Musel som sa veľmi snažiť, aby som popri majestátnych horách nevyzeral smiešne,“ hovoril v rozhovore pre SME. Film Bella a Sebastián, kde hrá jednu z hlavných dospelých postáv, je už v našich kinách.

Dnes letia trochu iné filmy ako Bella a Sebastián. Pripadá aj vám v porovnaní s Harrym Potterom trochu staromódny?

„Staromódny... Možno preto, že v ňom vidno slobodu, akú sme už dávno nevideli. Dnes sa už dieťa nemôže hrať len tak samo na ulici. Nemôže zostať vonku bez toho, žeby sa každú chvíľu hlásilo rodičom, kde práve je. Sebastián, ten bol naozaj slobodný, nikto nemusel vedieť, kadiaľ behá. Nie je to inšpirujúce?“

Je, len čo by na to povedali mamy?

„Asi by chceli, aby im deti hneď pri východe z kina poslali esemesku.“

Veľa Francúzov sa bálo, že film sa nevydarí a pokazí im pekné spomienky na knihu a seriál z roku 1965. Vy ste na to nemysleli?

„Aj mňa niektorí ľudia vystríhali, vraveli, že toto nemôže dopadnúť dobre, že žiadny film nemôže byť lepší ako originál. Alebo že mám byť opatrný. Iní zas vraveli, že z toho vyjde nejaké podivné retro, ktoré sa bude zdať deťom nemoderné. Ja som však také problémy nemal.“

To je trochu zvláštne.

„Viete, poviem vám úprimne, knihu som nečítal, keď sa premietal seriál, ešte som nebol na svete, a ten japonský animovaný film, čo vznikol neskôr, ma vôbec neohúril. Mňa zaujímal len scenár, ktorý mi režisér Nicolas Vanier ponúkol a ten ma nadchol okamžite.“

Čo sa vo Francúzsku stalo, keď bol film v kine?

„Bol to veľký hit, veľmi rýchlo ho videlo dva a pol milióna ľudí. Sám som musel povedať 'waw', keď sa objavili záverečné titulky. A ten úspech bol, myslím si, nevyhnutný, pretože sme pracovali čestne, projektu sme verili a nikdy sme o ňom nezapochybovali. Môžete mať radi Harryho Pottera, chodiť na disneyovky a pixarovky a súčasne vám nič nebude brániť, aby sa vám páčila aj Bella a Sebastián.“

A vaše deti?

„Toto bol prvý film, v ktorom hrám a na ktorý som ich mohol zobrať.“

Iné nevideli?

„Takmer vo všetkých iných hrám negatívne postavy. Zlodejov, drogových dílerov, brrrr. Pritom ja som taký milý človek. Konečne som mohol hrať peknú postavu – lekára, ktorý zachraňuje životy, pomáha Židom a prevádza ich do bezpečia cez hranice.“

Príbeh ste v porovnaní s knihou posunuli do obdobia druhej svetovej vojny. Nebezpečenstvo je síce viac­menej len naznačené, ale predsa – zvládnu to deti?





„Myslím si, že to budú vnímať ako súčasť dobrodružstva. Nad dedinou sa vznáša strach... Napätie je prítomné v tej správnej miere a najdôležitejším zostáva pocit slobody. Deti budú vidieť, čo všetko je možné a aké to je, keď sú ľudia odvážni.“

Vašimi hereckými partnermi boli deti a dokonca aj zvieratá. Aké to bolo?

„Našťastie, psov sa nebojím, keby som sa bál, asi by som v tomto filme hrať nemohol. Pri nakrúcaní sme ich mali viac a postupne sa medzi nami vytváral vzťah. Veľmi podobný tomu, aký býva medzi hereckými partnermi. A to isté platí aj pre prírodu, v našom prípade najmä pre hory. Musíte sa ako herec veľmi snažiť, aby ste pri nich nevyzerali smiešne. Také sú krásne a majestátne.“

A asi aj nepredvídateľné.

„Áno, aj. Počasie sa každú chvíľu menilo, raz snežilo, raz bolo krásne slnečno, človek sa môže zblázniť, kým taký film dokončí.“

Divákom v kine bude možno pri pohľade na toľko snehu aj zima.

„Aj nám bola, verte mi.“

Režisér nemal výčitky?

„On si behal medzi nami v tričku akoby nič. Je dokumentarista – cestovateľ, pozná extrémne podmienky a viem, že spáva vonku, aj keď je mínus šesťdesiat. Takže jemu nie je nikdy zima, v prírode je vždy doma. A my sme mu akosi uverili, že nakrúcať v ťažkých podmienkach je normálne.“

Ako ste sa s nimi vyrovnali?

„Chvalabohu, že boli také ťažké. Herectvo má zmysel aj v tom, že robíme veci, na ktoré v skutočnom živote nemáme príležitosť. Keby som mal hrať parížskeho chlapíka s kravatou, asi by som sa tak nezabavil. Som mestský typ, v Paríži žijem celý život. Tento film však ľudí inšpiruje, aby vybehli do prírody. Je to vlastne aj dôkaz, že nie je staromódny. Je moderný, pretože sa dotýka ekologických tém – bez toho, aby bol didaktický. Bella a Sebastián nás môžu naučiť, aby sme mali radi prírodu. A kto ju bude mať rád v detstve, v dospelosti ju bude ochraňovať.“

Vo filme má epizódnu postavu aj Mehdi, syn autorky Cécil Aubryovej a predstaviteľ pôvodného Sebastiána. Nežiarlil trochu?

„Myslím si, že nie. Keď sa vysielal seriál, bol ohromnou hviezdou, neviete si predstaviť, koľko rodičov dalo vtedy svojim chlapcom meno Sebastián. Tie časy však boli časmi našich rodičov a teraz je už čas venovať tento príbeh novým generáciám. Aj Mehdi z toho musí mať radosť.“