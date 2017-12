Čo čítame

Cesta medzi nami

11. máj 2014 o 15:06 Jana Shemesh

Román (Road Between Us) britského novinára a spisovateľa Nigela Farndala je nielen čítavým príbehom dvoch mužov a ich synov v období od druhej svetovej vojny až po súčasnosť, ale aj pojednaním o neuznanom hrdinstve, zakázanej láske, nacizme, terorizme, spoločenských konvenciách, závisti a pokusoch vyviniť sa.

Farndale nie je sentimentálny, hoci príbeh muža, ktorý sa po rokoch v zajatí v Afganistane vracia domov, aby zistil, že jeho najlepší priateľ presvedčil jeho ženu, že už je mŕtvy a ona preto spáchala samovraždu, by k tomu zvádzal. Nejde mu ani o senzáciu, aj keď homosexuálny vzťah britského a nemeckého občana v predvečer druhej svetovej vojny a jeho bizarné pokračovanie po jej skončení by sa dalo opísať tak, že by to zaujalo aj ľudí, ktorí inak historické romány nečítajú. Farndale je však vkusný, lebo sa môže spoľah〜núť na svoj rozprávačský talent.

Vyrastal tiež v rodine veteránov a ako novinár dobre pozná pomery v britskej diplomacii aj to, ako funguje verejná mienka a jej ovplyvňovanie. Do románu šikovne zapracoval súčasné témy ako WikiLeaks či postoje západných vlád k vyjednávaniu s teroristami.

Hrdinovia sa so stratami, ktoré im priniesli dejinné udalosti, vyrovnávajú rôzne. Liekmi proti bolesti, psychoterapiou, pozeraním filmov o holokauste či stopovaním finančných tokov al-Káidy. Nič z toho im však nevráti to, čo im vzala doba, v ktorej žili. Prežívajú, lebo musia, ale kompletný nie je ani jeden z nich.