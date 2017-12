Dávajte pozor, čo odfotografujete

Líder skupín Blur a Gorillaz Damon Albarn vydal dlho očakávanú vlastnú nahrávku Everyday Robots.

11. máj 2014 o 15:09 Oliver Rehák

Melancholické atmosféry, osobné texty. Kým tento typ pesničiek bol v slávnych britských skupinách Blur a Gorillaz len doplnkovým, na sólovom albume ich lídra prevláda.

Zdalo by sa, že vydať prvý album pod svojím menom vo veku 46 rokov je trochu neskoro. Lenže toto nie je žiadny debut neznámeho muzikanta, ktorý si nik nevšimne, ale jedna z najočakávanejších udalostí na hudobnej scéne. Ide totiž o kolekciu nových pesničiek lídra skupín Blur, Gorillaz a The Good, the Bad & the Queen.

Sólo pre dvoch

Damon Albarn prvýkrát verejne hovoril o vlastnom projekte už na jeseň 2011. Jeho slávne skupiny hibernovali, aj preto, že hlavný autor sa venoval africkej hudbe, komponovaniu opery Dr. Dee, hraniu v supertriu Rocket Juice & the Moon (s basákom Red Hot Chili Peppers a bubeníkom Tonym Allenom) či produkovaniu nahrávky americkej soulovej legendy Bobbyho Womacka.

Keďže Albarn patrí k muzikantom, ktorí majú väčší problém s nadprodukciou než nedostatkom nápadov, paralelne pracoval na svojich pesničkách. Boli iné - pomalé, melancholické, texty k nim sa rodili komplikovane, lebo je ťažké určiť hranicu zverejniteľnosti najintímnejších spomienok a pocitov.

Na začiatku ich bolo šesťdesiat, na nahrávku Everyday Robots sa dostala pätina z nich. Je to zásluha producenta Richarda Russella. „On je vlastne spoluautorom. Ja som priniesol príbehy, spev, gitarové a klavírne party, on dodal zvyšok - rytmiku a bol hlavným editorom,“ priznal Albarn.

Mŕtvi aj živí

Podobne ako pri šéfoch iných zaujímavých vydavateľstiev, aj Richarda Russella z XL Recordings viac zaujíma hudba než vysedávanie nad excelovskými tabuľkami. S Damonom Albarnom sú rovesníci, stretli sa už pri práci s africkými muzikantmi a práve zvukové záznamy z tohto exotického výletu poslúžili namiesto tradičných bicích. Namiesto basy elektronika, syntetizátory, sláčiky, lesný roh, zbor...

Zvuk je naozaj originálny, no zároveň delikátny, v popredí je stále nezameniteľný hlas. Albarn spieva o odcudzení vo svete techniky, preberá osamelosť aj vzťahy („Je ťažké byť milencom / keď ty pozeráš televízor“). Vynárajú sa mu obrazy z detstva, spomienky na drogovú závislosť, no ani v najdlhšej, sedemminútovej skladbe You & Me nie je urozprávaný.

Niekedy všetko nechá len na hudbu (sú tu dve krátke inštrumentálky), keď sa mu to hodí, pomôže si v texte vysamplovaným citátom. Celý album a zároveň titulnú skladbu otvárajú slová „Nevedeli, kam kráčajú / ale vedeli, že to, kde sú, nie je ono“ komika Lorda Buckleyho. Zo 60. rokov pochádza aj citát guru psychedélie Timothyho Learyho „Toto je vzácna príležitosť / dajte pozor, aké fotografie urobíte.“

Brian Eno osobne

Zoznam slávnych mien dopĺňa Brian Eno, ale ten prišiel do štúdia osobne - nahrať pár klávesových partov, dokonca aj zaspievať. Druhým „nevirtuálnym“ hosťom bola speváčka Natasha Khan, no tú na rozdiel od Ena veľmi ľahko prepočujete.

Zvukovo aj celkovou introvertnou atmosférou album Everyday Robots pripomína sólový debut Thoma Yorka z Radiohead alebo komornú nahrávku Vespertine od Bjork. Ale Damon Albarn nevydrží trištvrte hodiny v jednej nálade. Je tu aj roztancovaná pesnička venovaná malému sloníčaťu, vo svižnom tempe sa nesie aj singel Lonely Press Play.

A po druhé: on sám polohy, v akých je väčšina nového albumu, už využíval. Stačí pripomenúť To The End z repertoáru Blur či Melancholy Hill od Gorillaz.

Nie náhodou práve tieto skladby Albarn priradil do zoznamu, ktorý používa s aktuálnou sprievodnou skupinou. V lete s ňou vystúpi aj na festivaloch v Srbsku a Poľsku, bolo by skvelé, keby sa k nim pridala aj Pohoda.