Michal Pavlíček znovu vystúpi so Stromboli

Jedna z najzaujímavejších skupín 80. rokov odohrá 4. decembra koncert v pôvodnej zostave. Zaznieť majú aj nové piesne.

12. máj 2014 o 13:41 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Dlhé náladové plochy, ale aj virtuózne gitarové party prekladané spevom, ktorý má bližšie ku klasike než k rocku, bezpražcová basgitara, klávesy, bicie. To bol zvuk českej skupiny Stromboli, ktorú založil gitarista Michal Pavlíček v pauze Pražského výběru so speváčkou Bárou Basikovou.

Hlavná dvojica sa opäť dala dokopy s celou pôvodnou zostavou, ktorú Klaudius Kryšpín (bicie), Vendula Kašpárková (klávesy), Vilém Čok (basgitara), Vladimír "Guma" Kulhánek (basgitara), Jiří Veselý (basgitara) a znovu si spolu zahrajú.

Na koncerte, ktorý bude 4. decembra v pražskej O2 aréne, ich ešte doplní klávesista Roman Dragoun.

Okrem skladieb z kultového dvojalbumu Stromboli (1987) a platne Shutdown (1989) by mali zaznieť aj nové piesne.

video //www.youtube.com/embed/6_VHZTqxOcs

"Keď som skladal hudbu pre tento projekt, čítal som knihu o sopkách a sopečné besnenie ma fascinovalo. Stromboli sa mi páčila, s akou hrdosťou trčí z nekonečného mora a že je to jediná nonstop činná sopka v Európe. No zásadným impulzom pre mňa bolo osudové stretnutie s Bárou Basikovou, ktorá sa pre mňa stala hlavnou inšpiráciou. Snažil som sa dostať do hudby čo najviac emócií a abstraktných pocitov. Bolo to aj akési snové vytrhnutie z reality, jednoducho Veliké lalulá (pozn. názov piesne Stromboli)," uviedol Pavlíček.

video //www.youtube.com/embed/IAGTF7ev5sA

Dnes 58-ročný Michal Pavlíček zakladal Stromboli v roku 1986. Na ich nahrávkach sa podieľali aj hostia ako Michael Kocáb, Iva Bittová, Zuzana Michnová, Michal Horáček či Lešek Semelka.

Kapela po vydaní druhého albumu Shutdown ukončila činnosť. Jej líder v roku 2001 vydal ešte dvojalbum Stromboli in Quartet, ktorý obsahuje aj reedíciu nahrávky Shutdown.