Svedectvo z krajiny nepokosených lúk

Nová dráma dnes ponúka dve predstavenia. Pokračuje aj Anasoft litera festival, v Slovenskej filharmónii zaznie Hudba a slovo. Kultúrne tipy na dnes.

13. máj 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, kul

Festival Nová dráma dnes ponúka dve predstavenia

Divadlo / A4 Bratislava 19.00, MDPOH 22.00

Festival Nová dráma/New Drama pokračuje dnes dvomi výnimočnými produkciami. Krajina nepokosených lúk z divadla Pôtoň je metaforickou správou o stave Slovenska, ktorá búra mnohé novodobé mýty. Sme rod permanentného zakopávania a vykopávania slivovice - tvrdia inscenátori o našincoch. Potomkom nehovoríme pravdu, načo by lepšie rozumeli svetu, ešte by stratili ilúzie, nech sa aj oni trápia. Charakteristická pre nás nie je pracovitosť, len strach a katastrofa, zúfalé naháňanie tradície. Naše záhrady sú obrábané vzorne, ale zbytočne. Z tradície. Autor textu Mikuláš Hoblina Šahanský čerpal aj zo slovenských ľudových rozprávok plných zamordovaných panien, silných junákov, krvi a strachu.

Neskorý večer patrí nezvyčajnej inscenácii Svedectvo krvi z košického Štátneho divadla, ktorá vznikla na báze textu Karola Horáka o osude troch košických mučeníkov z čias protihabsburského povstania zo začiatku 17. storočia. Poľská režisérka Agnieszka Olsten sa díva na historický príbeh z pohľadu skeptického súčasníka, ktorý síce nerozumie viere, pre ktorú sa dáme aj zabiť, ale jej držiteľom ju zároveň závidí. Silnou zložkou inscenácie plnej bizarných divadelných asociácií je originálna, naživo interpretovaná hudba.

Žiadna ľahká bokovka

Festival / Artforum Bratislava 18.00, 20.00

Po celý týždeň sa v hlavnom meste skloňuje aj literatúra. Najmä vďaka Anasoft litera festivalu. Jeho dnešný program má dve časti. Tá prvá je určená najmä študentom – na dvoch gymnáziách bude autorské čítanie a diskusia so spisovateľkami Monikou Kompaníkovou a Janou Beňovou, pre stredoškolákov je aj workshop kreatívneho písania s finalistom ceny Anasoft litera Jurajom Šebestom.

Hlavný program tvoria dve akcie v kníhkupectve Artforum: prvou je debata na tému Literatúra pre deti – ľahká bokovka?, tou druhou je autorské čítanie ďalších finalistov ceny Pavla Vilikovského a Ivany Dobrakovovej. Ich knihy Prvá a posledná láska a Toxo uvedú Peter Darovec a Radoslav Passia.

Goethe a Tomášek

Hudba a slovo / Slovenská filharmónia 19.00

„Ako rád by som Vám vyjadril ústne vrelú vďaku za Váš záujem o moje básne a za to, že im venujete neúnavne a stále svoju pozornosť. Po prvé preto, že pri uvedení Vašich piesní som už strávil veľa príjemných hodín, po druhé pre svoje dlhoročné presvedčenie, že asi len skladateľ sám a prípadne niekoľko jeho žiakov, ktorí sú úplne nasýtení jeho spôsobom vnímania, nám pravdivo a presvedčivo môže povedať, čo našiel v básni, ako jej porozumel a čo do nej vložil.“

Tieto slová napísal Goethe českému skladateľovi Václavovi Janovi Tomáškovi v lete 1820. Čo veľkého nemeckého básnika tak nadchlo, môžete počuť dnes v Slovenskej filharmónii. Na záverečnom koncerte cyklu Hudba a slovo zaznejú Tomáškove piesne v podaní altistky Kamily Mazalovej (na snímke) v sprievode pianistky Moniky Knoblochovej. Večer doplní čítanie korešpondencie skladateľa s básnikom v podaní herca Sašu Rašilova.