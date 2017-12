Soňa Červená: Wericha som ťahala späť do deja

Svetoznámu opernú speváčku a herečku ohúril Dunaj a Most SNP. Teší sa, že sa sem vráti s projektom 1914.

13. máj 2014 o 18:00 Eva Andrejčáková

Meno SOŇA ČERVENÁ vzbudzuje veľký rešpekt po celom svete už dlhé roky. Vynikajúca, pôvodom česká operná speváčka s jasnými občianskymi postojmi a fascinujúca, stále krásna žena dnes stojí na prahu deväťdesiatky. Nedávno očarila Bratislavu, a tá naopak ju. Dokonale upravená, veľmi milá hviezda svetových scén s hlbokým zamatovým hlasom sa nechala odviezť k Dunaju, aby pocítila silu rieky. Ohúrená pri pohľade na Most SNP prízvukovala, že sa teší na jedeň, keď sa do Bratislavy vráti s projektom 1914.

Kedy ste tu boli naposledy?

Myslím, že som v Bratislave ešte nebola. Možno sme tu kedysi dávno niečo hrali. Nepamätám sa, to by som sa musela pozrieť do svojich análov. Možno som tu bola v minulom živote (smiech). Za svoj minulý život považujem obdobie prvej republiky, svoju mladosť. Potom som strávila tridsať rokov v emigrácii, vtedy možnosť prísť do ktoréhokoľvek československého mesta bola vylúčená. V každom prípade, milujem každé mesto, ktoré má rieku.

To je tá sila, ktorá vás môže ťahať ďalej?

Rieka je veľká sila. Je to živel – aj dobrý, aj zlý. Veď aj naspäť do Prahy ma pritiahla vlastne Vltava. Posledných desať rokov v emigrácii pred pádom režimu som žila v Hamburgu. Mala som k nemu vrúcnejší vzťah nielen preto, že som tam mala stále čo robiť, ale aj preto, že tade preteká Labe, do ktorej v Česku ústi Vltava. Vždy som vďaka tomu mala pocit, že som blízko domova.

Na Slovensko ste nedávno pricestovali s dokumentárnou operou Toufar. Inšpiruje sa skutočným príbehom českého kňaza, ktorého v päťdesiatych rokoch, za bývalého režimu, umučili. Vedeli ste v mladosti o tomto prípade?

Pamätám si hrôzu toho obdobia hlavne v prípade Milady Horákovej. Prípad Josefa Toufara je iný v tom, že on proces nemal a o jeho umučení sa vtedy hovoriť nesmelo. Každé slovo, ktoré by ste boli o tom vypustili, vás mohlo zničiť. Všetko sa absolútne tajilo, len postupne sa informácie rozširovali a začalo sa o tom tajne šepkať. Tak sme tú hrôzu len s mlčaním sledovali. Keď už bol na hranici života a smrti, doviezli ho do sanatória na Legerovej ulici v Prahe. Zhodou okolností je to to sanatórium, kde som sa narodila. Tam umrel. Veľmi ma to dojíma.