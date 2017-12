Trabantov vyrobili milióny, no svet prešiel len jeden

Prečo sa vybrať na kraj sveta s vozidlom z bakelitu.

15. máj 2014 o 12:54 Miloš Krekovič

Všetko sa dá, len musíte chcieť. Heslo ako z druhotriednej motivačnej príručky očividne fungovalo: inak by pár dobrodruhov vypočulo varovania, čo všetko je vylúčené a namiesto cestovania by zostali doma v Prahe.

Nevznikli by dokumenty z dobrodružných expedícií na trabantoch z bakelitu, ktoré prešli strednú Áziu, cez Afriku a Latinskú Ameriku od severu k juhu.

Dan Pribáň a jeho kolegovia predstavujú fenomén aj v krajine Zikmunda a Hanzelku: dokumenty polovičných amatérov nakrútené v nezávislej produkcii naberajú fanúšikov (na Facebooku aktuálne 28-tisíc), nadšené ohlasy (91 percent v hodnotení Československej filmovej databázy) ak kanály šírenia.

Po webe a dévedéčkach ich môžete – teraz už aj na Slovensku – vidieť v kine. Výprava je spokojná, až na jedno. Nie všetci pochopili, čo mysleli výzvou, že do sveta môže každý vyraziť sám a na vlastnú päsť.

Cirkus žltých vozidiel

„Je ich veľa. Píšu, že majú auto, chuť aj odvahu a chcú sa pripojiť na ďalšiu výpravu. No my nechceme mať z našich ciest cirkus v štýle ‚čokoľvek, čo jazdí a je to žlté‘,“ prednáša na akcii TDex novinár, režisér a cestovateľ.

„Nerobíme filmy, aby sme si založili cestovku, ale ukázali druhým ľudom, že sa to dá. Ak máte odvahu, nepotrebujete nás! Je to celé v hlave,“ burcuje Dan Pribáň publikum.

Sami sú príkladom toho, že cestovať sa dá aj bez peňazí, skúseností, špeciálneho vozidla či techniky. A nakrúcať aj bez štábu profesionálov.

Pôsobia dojmom cieľavedomých a marketingom poučených pragmatikov. V skutočnosti začínali amatérsky. Netušili, ako zháňať sponzorov a vonkoncom nečakali úspech s prvým dokumentom. Pôvodný plán bol vyraziť s Land Roverom – no kde zohnať vozidlo?