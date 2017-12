Kto bol verejný nepriateľ č. 1? Tipy na piatkový večer

Jednotka ponúka výbornú francúzsku gangsterku, v Topoľčanoch má vernisáž Posledná večera biznismanov, v Žiline Biely šum.

16. máj 2014 o 0:00 Miloš Krekovič

Verejný nepriateľ č. 1: Inštinkt smrti

Príbeh zločinca s charizmou a veľkým šťastím

TV tip / Jednotka 22.15

Lúpil, vraždil, ukrýval sa, kradol bankám peniaze, dokázal sa vždy prestrieľať na slobodu. Nerobil to v mene žiadnej politickej predstavy, čo Francúzom nebránilo ukladať si do postavy gangstra kadečo. V krajine, kde odpor k establišmentu tvorí základ intelektuálnej výbavy, Jacques Mesrine pre niektorých prekračoval kategóriu grázla s charizmou a veľkým šťastím. Mladí a radikálni ho v sedemdesiatych rokoch nosili na tričkách, mnohí iní rozvíjali debatu o násilí a kedy je prípustné.

Týmto istým provokuje dvojdielny film Jeana-Francoisa Richeta o živote verejného nepriateľa štátu. S rozpočtom 80 miliónov eur a scénami z troch kontinentov to bol svojho času najdrahší francúzsky film vôbec. A životná príležitosť pre herca Vincenta Cassela – za ňu získal cenu Cézar a dodnes trochu splýva s touto úlohou. Dokonale odhadol správny pomer gangsterského šarmu, drzosti a agresívnej povahy. Ambiciózny scenár musel prežiť rozdelenie na dva samostatné filmy, zobrazuje desaťročia od angažmá Mesrina v koloniálnom Alžírsku cez parížske podsvetie až po jeho násilnú smrť v roku 1979. Ešte viac akčné ako americký film Bonnie a Clyde, nevraviac o ľudomilnom Jánošíkovi.

Posledná večera biznismanov

Vernisáž / 19.00 h

Multimediálny priestor pre kultúru Nástupište 1 – 12 v Topoľčanoch otvára dnes o 19.00 h ďalšiu zo zaujímavých výstav v tomto roku. V podchode autobusovej stanice sa predstaví Mad Meg – francúzska umelkyňa, ktorá so sebou privezie síce jedinú kresbu, no zato poriadne veľkú. Monumentálne dielo Feast of Fools, ktoré je ostrou kritikou sveta riadeného biznismenmi, má rozmery 1,5 x 9 metrov a autorka na ňom robila niekoľko rokov. Kresba pripomína grotesknú verziu Poslednej večere Leonarda da Vinci, no v skutočnosti je plná odkazov na rôzne diela od malieb Carravagia až po fotografie Joela Petra Witkina. Súčasťou vernisáže bude aj improvizačný audiovizuálny projekt BRADA umelcov Borisa Sirku a Nenada Brankovića.

Biely šum

Vernisáž / 17.00 h

Žilinská galéria Plusmínusnula otvára podivuhodnú výstavu. Ján Gašparovič (na snímke) spolu s Petrom Strekom nainštalujú na steny i na sklo galérie sériu piezo meničov, ktoré vytvárajú takzvaný „biely šum“.

Možno sa pýtate, čo je to ten biely šum? Nuž, biely šum je v princípe náhodný zvukový signál s rovnomernou spektrálnou hustotou, ktorý môže slúžiť takmer na čokoľvek, ale hlavne sa vďaka svojim sonickým vlastnostiam využíva na znemožnenie odpočúvania. Dnešní rodičia ho však možno poznajú aj ako vyhľadávanú pomôcku na uspanie svojich detí. V Plusmínusnula galérii vás však nikto nebude uspávať a ani odpočúvať. Výstava sa koná v rámci festivalu Multiplace 2014 a na vernisáži zahrá na nedokončenom modulárnom syntetizátore tajomné duo 8,5, ktorého členovia sa vraj podozrivo zhodujú s Gašparovičovým realizačným tímom výstavy. Lepšie, než o tom čítať bude, keď to zažijete naživo.