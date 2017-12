Keď Adela uvádza Anděla

Má zmysel spájanie mainstreamu s nezávislou scénou? Odovzdávanie cien Anděl ukázalo, že v takejto podobe nie.

15. máj 2014 o 17:49 Oliver Rehák

České hudobné ceny v tomto ročníku priniesli niekoľko noviniek.

"Som veľmi šťastná, že tu môžem byť s vami na 23. ročníku odovzdávaní najprestížnejších hudobných cien u vás a možno aj u nás,“ vravela na úvod galavečera cien Anděl Adela Banášová. „Ide totiž o to, že na Slovensku už nie sú žiadne hudobné ceny,“ dodala a to isté ešte počas priameho prenosu zopakoval Peter Nagy.

Nie je to celkom pravda – existujú Radio_Head Awards, len ignorujú mainstreamové mená. V Česku je to inak. Existujú tam štyri hudobné ceny – Slávik, Anděl, Apollo a Vinyla. Doteraz mali podelenú takmer celú scénu, no už sa to zmenilo.

Rôzne svety

„Apollo zvolalo do poroty mediálnych i dramaturgických zástancov generačne mladšieho popu. Nemá ’umelecké’ ambície (tie má Vinyla), ale hľadá zadosťučinenie pre tú zónu zábavnej hudby, ktorá sa spolieha najmenej toľko na inováciu ako na žánrovú zotrvačnosť,“ vysvetľuje hudobný publicista Pavel Klusák.

Anděl sa rozhodol posunúť viac od Slávika k Apollu. Oproti minulosti nehlasovali zástupcovia vydavateľstiev ani manažéri umelcov, ale okrem novinárov a dramaturgov ešte predajcovia hudby. Tak sa stalo, že postfolkoví Bratři Orffové dostali cenu pre skupinu roka aj za najlepší album roka, spevákmi roka sú Dan Bárta s Lenkou Dusilovou, naživo vystúpila aj mladá speváčka a producentka Never Sol, ktorá sa venuje elektronike.

No zároveň nikde inde sa tieto mená na pódiu nestretnú s Ewou Farnou či Karlom Gottom, ktorý dostal špeciálnu cenu. Keď sa jej „pomníkovosť“ snažil zahnať slovami o tom, že sa ešte nechystá končiť a že chystá nový album, vyzeral dojatý.

Čo funguje a čo nie

Večer z karlínskeho divadla v Prahe vysielala v priamom prenose Česká televízia. Adela Banášová ho odmoderovala s obvyklým jemne ironickým nadhľadom, Leoš Mareš prezlečený za eurovíznu víťazku Conchitu Wurst by lepšie vyznel na stužkovej, príliš vtipné nebolo ani to, že si odovzdávač ceny nevie zapamätať (alebo správne prečítať) názov najpredávanejšieho albumu.

Malo by ísť viac o hudbu než o vtipy. Ale to nie je hlavné vysvetlenie deväťpercentnej sledovanosti. Urobiť šou pre masu divákov vedia urobiť len Američania na Grammy. Anděl by sa mal zamerať na zviditeľňovanie popu, ktorý neurazí a na fungujúce prepojenia so Slovenskom. Napríklad také, aké ponúka album Český kalendář, na ktorom spievajú aj Jana Kirschner, Katarína Koščová a Szidi Tobias.