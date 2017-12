Ovca je vlkom

Dielo týždňa: Robert Bielik - Muž a ovca.

16. máj 2014 o 16:56 Denisa Gura Doričová

Obraz Muž a ovca známeho súčasného maliara Roberta Bielika je magickým autoportrétom autora, namaľovaným staromajstrovskou technikou olejomaľby. Je súčasťou diptychu (dvojdielneho obrazu) Muž a ovca / Muž a vlk.

Bielik strávil veľa času v Indii, ktorá ho aj inšpirovala. K jeho dielu Muž a ovca sa viaže aj magický príbeh: V druhom storočí žil v Indii človek, ktorý sa volal Nágardžuna (obľúbená postavička spisovateľa Egona Bondyho), ktorý vraj povedal, že nirvána je samsára a samsára je nirvána. „Ak to krajne zovšeobecníme, povedal, že nebo je peklo a peklo je nebo, že ovca je vlk a vlk je ovca,“ myslí si Robert Bielik.

Ovciam a vlkom sa v ostatnom čase venoval bohato a na výstave v Banskej Štiavnici ich môžeme vidieť celé stáda. Ako však píše kurátorka Alexandra Tamásová, ovce a vlky, ktoré maľuje Bielik, ešte nie sú tými ovcami a vlkmi, s ktorými sa spájajú kvality dobra alebo zla – sú to nevinné bytosti. Bytosti z raja a náboženských príbehov.

Slová Nágardžunu si Robert Bielik interpretuje aj hlbšie: „Predpokladám, že hovoril o tom, že v našom vedomí je miesto, v ktorom nevnímame svet duálne, ale ako jeden nedeliteľný celok. Že to miesto je dobré pre život a že ak sa naozaj chceme vyhnúť utrpeniu, mali by sme to miesto vyhľadať a rýchlo sa doň poponáhľať. Iba že by som sa mýlil...“

Dielo: Muž a ovca, olej na plátne, 140 x 150 cm, 2014

Výstava: Nevinnosť v kožuchu, Schemnitz Gallery, Andreja Sládkoviča 2, Banská Štiavnica, 9. mája - 16. júna 2014.