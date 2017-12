Raz-dva, Freddy ide... tipy na pondelok

Pripomeňte si v televízii hororovú klasiku Nočná mora z Elm Street, v Košiciach zaznie hudba, ktorá sa hrala medzi vojnami, v bratislavskej Umelke je výstava Materiál je nevinný.

19. máj 2014

Pripomeňte si hororovú klasiku Nočná mora z Elm Street

TV tip / Nova Cinema 22.15

Bol to trochu brutálnejší Škrečok v nočnej košeli. Tridsiatnici dobre vedia – boli práve v tom citlivom veku, že chytili prvú vlnu amerických hororov rozšírených na videu a pritom takí malí, že sa mohli od desu aj pomočovať, keď ich v škôlke nútili do povinného spánku.

Zjazvený pán v klobúku a britvami na ruke, ktorý vraždil mládežníkov pri snívaní, bol skrátka kultovou postavou, ak ste mali menej ako dvanásť a na tom nič nemenilo sedem ďalších slabších dielov a ani remake, ktorý vznikol o dvadsaťpäť rokov. Prvý film Wesa Cravena z roku 1984 bol suverénne najlepší - Československá filmová databáza prekypuje samými chválami. Zacitujme: „Pamätám si, ako som sa bál ako ‚prcúch‘ a aké som mal pri tom ‚megahaluze‘. Keď Johnnyho Deppa (!) zožrala posteľ, tak som sa rozplakal a utiekol.“

Nie, že by nebolo čo na klasike objavovať. Menej sa vie, že režisér čerpal aj z vlastného detstva, konkrétne zo správ o vojnových utečencoch z Kambodže. Pre spomienky na prežité hrôzy nemohli spať alebo pri nočných morách umierali. Zaujímavé sú teórie, prečo Freddy Krueger vraždí práve tínedžerov, alebo že tento film v akejsi symbolickej rovine rieši trend sťahovania Američanov na predmestia. Že to malo deťom priniesť bezpečie, ale nevyšlo to. „Raz-dva, Freddy ide, tri-štyri, už sa blíži...“

video //www.youtube.com/embed/Adgp0v_mfTk

Čo sa hralo medzi vojnami?

Koncert / Kasárne-Kulturpark 19.00

Slovenská premiéra Pupazzetti - slávneho diela talianskeho futurizmu, klenoty parížskeho neoklasicizmu, džezový balet Kuchynská revue Bohuslava Martinů, aj tango-blues a ďalšie „výstrelky“ mladého začínajúceho skladateľa Alexandra Moyzesa.

Quasars Ensemble, rezidenčný súbor košických Kasární/Kulturparku, opäť namiešal zaujímavú kombináciu diel - tentoraz z medzivojnového obdobia 20. storočia. No v poslednom pokračovaní jeho cyklu Hudba z čias Košickej moderny (sprievodné akcie k rovnomennej výstave) sa však nebude skloňovať len minulosť – hosťom večera bude významný ukrajinský skladateľ Igor Ščerbakov.

Materiál je nevinný

Výstava / Umelka Bratislava

Do 25. mája je v bratislavskej Umelke výstava Materiál je nevinný. Jej jadrom je retrospektívna prezentácia životného diela rakúskeho dizajnéra, architekta a pedagóga Wolfganga Haipla s viac ako 50-ročnou praxou v Rakúsku a na Slovensku. Dizajn zohľadňujúci materiál, prostredie a človeka je hlavným motívom jeho tvorby. Expozícia sa skladá z plagátov, modelov, prototypov a sériovo vyrábaných výrobkov, ktoré vznikli počas jeho kariéry. Je obohatená o videoprojekciu – medailón s rovnomenným názvom. Mottom výstavy kurátorov Veroniky Kotradyovej a Dušana Kočlika je: Materiál je nevinný, dizajnér nikdy... Každý materiál má svoju zmyselnosť a je formotvorný. Nie myšlienka na tvar vedie k dobrému návrhu, ale myslenie rozumejúce materiálu.