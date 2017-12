Pharrell Williams bude koncertovať aj v Prahe

Populárny americký spevák a producent ohlásil európske turné. Českú zastávku bude mať 17. septembra.

20. máj 2014 o 13:15 kul

Americký producent, rapper a spevák absolvuje na jeseň európske turné s názvom Dear G I R L, v rámci ktorého sa predstaví aj v Prahe a Viedni.

Patrí k momentálne najznámejším hudobníkom na svete. Pharrell Williams, autor hitovky Happy, vystúpi 17. septembra v pražskej O2 aréne a o deň neskôr vo viedenskej Marx Halle.

41-ročný hudobník je členom produkčného dua The Neptunes a tiež skupiny N.E.R.D, s ktorou vydal zatiaľ štyri albumy. Ako sólový interpret má na konte štúdiovky In My Mind (2006) a G I R L (2014).

Jeho piesne sa objavili v snímkach ako Rozhodne sa v nedeľu (1999), Bozk draka (2001), Zoolander (2001), Neserte nám pestúnku (2003), Charlieho anjeli: Na plný plyn (2003), 50x a stále po prvý raz (2004), Hitch: Liek pre moderného muža (2005), 40 rokov panic (2005), Nabúchaná (2007), Ja, zloduch (2010) alebo Ja, zloduch 2 (2013).

Z poslednej menovanej pochádza aj hit Happy, za ktorý získal nomináciu na Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň. Zviditeľnil sa aj v ďalšej veľmi úspešnej pesničke - Get Lucky, ktorú naspieval pre Daft Punk.

Nič však neprekonalo úspech Happy - táto pieseň existuje v novátorskom celodennom videoklipe (môžete si vybrať ľubovoľnú hodinu dňa, vždy s inými účinkujúcimi), dočkala sa aj viacerých "regionálnych" verzií. Na Slovensku je tou najúspešnejšou tá, ktorá sa nakrútila na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách: